Советник Центра экспертизы по вопросам ВТО заявил о противоречии пошлин США нормам организации

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Введенные США "взаимные" импортные пошлины в отношении товаров из большинства стран мира противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), но не будут критичны для ее функционирования, приведут к росту цен внутри самих США, сказал "Интерфаксу" советник Центра экспертизы по вопросам ВТО, главный переговорщик при присоединении РФ к ВТО Максим Медведков.

По его словам, хотя РФ и не попала из-за уже действующих санкций в этот список, российским торговым дипломатом нужно внимательно отслеживать и быстро вмешиваться в ситуацию, когда экономика РФ будет сталкиваться с ростом импорта из-за перераспределения мировых торговых потоков.

"Принимая решение об увеличении импортных пошлин, администрация США действует за рамками правового поля ВТО. Ведь все импортные пошлины в ВТО связаны, и могут повышаться только в немногочисленных и строго регламентированных случаях, например, если импорт какого-то товара наносит ущерб отечественным производителям. Этот ущерб должен быть доказан - но США даже не пытались выполнить соответствующие процедуры", - сказал Медведков.

По его мнению, меры США не пройдут бесследно ни для мировой торговли, ни для экономики самих США.

"США не является и едва ли станет страной, полностью обеспечивающей себя всеми товарами. Значит, импорт будет продолжаться, однако потребители будут платить за него больше, чем обычно", - предупредил он о росте цен внутри США.

"Объем ущерба, который будет нанесен новыми пошлинами США, однако, подсчитывать рано. Вчерашний "день освобождения США" - по всей видимости, только первый акт разыгрываемой торговой трагикомедии. Далее будут ответные меры торговых партнеров, переговоры по урегулированию, и когда-то, как и полагается - "хэппи энд", по крайней мере для основных или привилегированных торговых партнеров США. Они получат от США приемлемые пошлины, а США - лучшие условия доступа на их рынки. Более 40% всех доходов компании США зарабатывают за границей - они и заложники, и одновременно гаранты будущих сценариев. Но достоверно предсказать эти сценарии сейчас вряд ли возможно", - описал Медведков вероятные направления развития ситуации.

Касаясь влияния на ВТО, он отметил, что "последствия вашингтонских событий для ВТО не будут значительными, если только США не решат блокировать деятельность этой организации, как они уже сделали с органом по разрешению споров". По его словам, на долю США приходится только около 11% мировой торговли - "это не критично для ее функционирования и ее роли".

"Возможно, многие будут только рады, если США из ВТО выйдут сами - выгнать их даже за грубые нарушения правил нельзя. С другой стороны, США постоянно выступали за реформу ВТО, их аргументы достаточно сильны, возможно, они используют ситуацию для реализации своих предложений", - описал Медведков будущее ВТО.

По его словам, хотя Россия "формально не затронута новыми пошлинами США, она может от них так же пострадать".

"Та огромная масса товаров, которая уйдет с американского рынка, будет искать место для сбыта на всех континентах. Поэтому нашим торговым дипломатам придется не просто наблюдать за развитием событий, но и быстро вмешиваться в них, если наша экономика будет сталкиваться с ростом импорта, и если этот импорт нанесет непредвиденный ущерб", - предупредил Медведков о возможных рисках для российских производителей.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил в среду о решении ввести "взаимные" пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны (всего в список попало 185 стран). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран, пошлины посчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита США с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

При этом Россия и Белоруссия не попали в список стран, в отношении которых вводятся пошлины. В США объяснили это тем фактом, что по сути не ведут торговлю с РФ и Белоруссией из-за ранее объявленных санкций.