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Власти стран Юго-Восточной Азии рассчитывают на переговоры с США о пошлинах

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Cтраны Юго-Восточной Азии, которые оказались сильно затронуты новыми пошлинами США, рассчитывают на переговоры с Вашингтоном для урегулирования ситуации, сообщают западные СМИ.

Вашингтон ввел против Вьетнама тарифы в 46%, после чего 3 апреля вьетнамский министр торговли Нгуен Хонг Зиен направил дипломатическую ноту в США и затребовал переговоров с американской стороной.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь на экстренном заседании кабмина сформировал оперативную группу для работы над проблемой. Он заверил, что экономическая задача правительства - добиться роста ВВП в 8% в 2025 году - остается прежней.

Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават заявила, что будет добиваться консультаций с американской стороной для снижения пошлин. Бангкоку теперь приходится иметь дело с пошлинами в 37%, хотя по данным СМИ, власти королевства ожидали их лишь в размере 11%.

"Нам нужно провести разговор и разобраться в деталях", - сказала Чинават.

В Минторге заявили о готовности к диалогу и выразили надежды на его успешный исход, сославшись на хорошие отношения Таиланда и США.

Вьетнам и Таиланд являются крупными экспортерами в США: ранее производители в Китае, пытаясь избежать прежних американских тарифов, переводили часть своих предприятий в эти страны. В 2024 год экспорт Вьетнама в США оценивался в $142 млрд - примерно 30% от вьетнамского ВВП.

Малайзия столкнулась с тарифами в 24%. В Минторге страны также заявили, что будут активно взаимодействовать с США для поиска решений.

Для Камбоджи пошлины составили 49%.

Однако, отмечают СМИ, несмотря на высокие уровни пошлин против многих стран Юго-Восточной Азии, пока власти ни одной из них не говорили публично о намерении ввести ответные пошлины на товары из США.

Президент Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Дональд Трамп Вьетнам Малайзия США Таиланд
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