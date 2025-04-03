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Индекс акций американских банков KBW Bank падает самыми резкими темпами с 2023 года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Котировки акций американских банков резко снижаются в четверг вместе с остальным фондовым рынком на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

Индекс KBW Bank, в расчет которого входят бумаги 24 фининститутов, теряет более 9%, что является самым резким падением со времен кризиса региональных банков США в марте 2023 года.

Снижение котировок акций Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley в ходе торгов превышало 10%.

"Хотя финансовый сектор не подвержен прямому влиянию пошлин, неопределенность в отношении их косвенных последствий для экономики и деловой активности, а также вызванная ею рыночная волатильность, вероятно, будут оказывать влияние на динамику акций банков в краткосрочной перспективе", - говорит аналитик Seaport Research Partners Джим Митчелл.

В ближайшем будущем фининституты могут столкнуться со снижением комиссионных доходов и ослаблением потребительского доверия, отмечают эксперты.

Аналитик JPMorgan Вивек Джунеджа понизил прогноз прибылей американских банков и предупредил о возможности его дальнейшего ухудшения из-за введения Трампом торговых пошлин.

"Торговые меры усиливают опасения в отношении ситуации в экономике и увеличивают давление на рынки. Банки почувствуют это в виде спада активности в инвестиционном банкинге и сегменте wealth management, ослаблении потребительских расходов, замедлении роста объемов кредитования", - говорит эксперт, мнение которого приводит CNBC.

Джунеджа ухудшил рекомендацию для акций U.S. Bancorp до "ниже рынка" с "нейтрально", понизив прогнозную цену бумаг до $43,5 с $51. Акции U.S. Bancorp подешевели на 7,6% на торгах в четверг.

Bank of America Citigroup JPMorgan Morgan Stanley США U.S. Bancorp Дональд Трамп
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