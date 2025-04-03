Фондовые индексы Европы в четверг потеряли 1,2-3,6%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг в минусе, трейдеры оценивали последствия введения в США новых пошлин, о которых было объявлено накануне.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 2,57% - до 523,12 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,55%, германский DAX - на 3,01%, французский CAC 40 - на 3,31%, итальянский FTSE MIB - на 3,6%, испанский IBEX 35 - на 1,19%.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении торговых партнеров страны. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Президент также сказал, что установил минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме уточнили, что базовые ставки начнут действовать с 5 апреля, а более высокие пошлины - с 9 апреля.

Кроме того, с 3 апреля вступают в силу 25%-е пошлины на все ввозимые в США автомобили иностранного производства.

Капитализация европейских автопроизводителей снизилась в четверг, в том числе Stellantis - на 7,8%, Volkswagen - на 4,4%, Mercedes-Benz Group - на 4,1%, Bayerische Motoren Werke AG - на 3,6%. "Префы" Porsche опустились в цене на 3%.

Котировки акций швейцарских компаний упали после того, как США анонсировали пошлину в размере 32% на товары, импортируемые из этой страны. Акции производителя оборудования компьютерной периферии Logitech подешевели на 16,5%, став лидером снижения в составе Stoxx Europe 600. Рыночная стоимость производителя часов Swatch Group сократилась на 6,1%, фармацевтической Roche Holding - на 2,9%, производителя слуховых аппаратов Sonova - на 3,7%.

Уменьшилась стоимость бумаг производителей товаров класса "люкс", в том числе Burberry - на 10%, Kering - на 7,5%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 5,6%, Moncler - на 4%, Hermes - на 3,5%.

Котировки акций германских производителей спортивной продукции Adidas и Puma рухнули на 11,7% и 11,2% соответственно. Puma сообщила, что ее главный исполнительный директор Арне Фройндт покинет пост 11 апреля из-за стратегических разногласий с наблюдательным советом компании. Его преемником назначен бывший глава Adidas Артур Хёльд.

Под негативным давлением из-за опасений экономического спада оказались бумаги европейских банков. Цена акций Standard Chartered уменьшилась на 13,3%, HSBC - на 8,9%, Barclays - на 8,7%, Intesa Sanpaolo - на 7%, Deutsche Bank - на 6,9%, UniCredit - на 6,7%, BPER Banca - на 6,5%, Societe Generale - на 5,3%, BNP Paribas и Banco Santander - на 5,2%, Commerzbank и Bankinter - на 4,7%, CaixaBank - на 4,6%.

Капитализация крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы снизилась вслед за котировками нефти: BP Plc - на 7,5%, Equinor - на 5,1%, TotalEnergies - на 4,7%, Shell - на 4,6%.

Значительные потери понесли горнодобывающие компании. Рыночная стоимость Glencore сократилась на 7,8%, Antofagasta - на 7,2%, Anglo American - на 6,8%, BHP - на 3,4%.

Кроме того, подешевели акции чипмейкеров и разработчиков программного обеспечения, включая STMicroelectronics (-8,4%), Infineon Technologies (-8%), ASML Holding (-6,1%), Dassault System (-4,6%) и SAP (-4,1%).

Котировки бумаг Thales выросли на 2,5%. Французский оборонно-аэрокосмический концерн сообщил, что планирует нанять в этом году 8 тысяч сотрудников. Наем персонала необходим для поддержания роста бизнеса во всех сегментах, заявила компания.

Акции других представителей европейского ВПК также завершили торги ростом. Рыночная стоимость шведской Saab увеличилась на 6,3% германской Rheinmetall - на 4,3%, итальянской Leonardo - на 3,3%, французского производителя истребителей Dassault Aviation - на 0,8%.

Лидерами роста в составе Stoxx Europe 600 стали бельгийский производитель электрических трансмиссий Elia Group (+7,6%), а также германские компании сферы недвижимости Vonovia (+7,4%) и TAG Immobilien (+6,9%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в марте вырос до 50,9 пункта по сравнению с 50,2 пункта в феврале, по окончательным расчетам HCOB и S&P Global. Значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности, выше - об усилении.

Окончательный PMI сферы услуг еврозоны поднялся до 51 пункта против 50,6 пункта в феврале.

Рост потребительских цен в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в феврале замедлился до 4,5% в годовом выражении с январских 4,7%.

Ослабление инфляции было отмечено в 15 из 38 стран, входящих в ОЭСР, ускорение - в восьми странах. Самая высокая инфляция была зафиксирована в Турции - 39,1%, самая низкая - в Швейцарии (0,3%).