Поиск

Билл Акман назвал ошибкой введение всеобъемлющих пошлин на импорт в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Инвестор-миллиардер Билл Акман, основатель и глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management, назвал ошибкой решение президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющих ответных пошлин на импорт.

"Я твердо убежден, что введение 9 апреля тарифов против всего мира, причем значительно превышающих те, что взымают с нас, является ошибкой", - написал Акман в соцсети.

Вводя огромные и непропорциональные тарифы и развязывая глобальную экономическую войну, США подрывают доверие к себе как к торговому партнеру, рынку для ведения бизнеса и инвестирования капитала, отметил он.

Акман считает целесообразным приостановить действие пошлин на 90 дней для проведения переговоров, которые позволят устранить несправедливые практики в торговых отношениях с другими странами, а также привлечь в США триллионы долларов иностранных инвестиций.

"Если 9 апреля мы начнем экономическую войну против всех стран мира, деловые инвестиции остановятся, потребители спрячут свои кошельки, а репутации США будет нанесен серьезный ущерб, на восстановление которого уйдут годы, а возможно, и десятилетия", - предупреждает Акман.

Билл Акман Pershing Square США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель спецодежды "Булава" купил четыре ростовских фабрики "Глории Джинс"

Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Brent подешевела до $63,85 за баррель

Не исполняющие соглашение страны ОПЕК+ представят новые графики компенсаций к 15 апреля

ВТБ передал часть своей доли в "Пулково" другому подконтрольному юрлицу

Рынки акций Европы рухнули в пятницу на внешнеторговых опасениях

Рынки акций Европы рухнули в пятницу на внешнеторговых опасениях

Котировки нефти остаются в глубоком минусе даже после небольшой коррекции

Stellantis остановит сборочные заводы в Мексике и Канаде из-за пошлин США

JPMorgan повысил оценку вероятности рецессии в мире до 60% с 40% в этом году

Медь рухнула в цене максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Медь рухнула в цене максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе378 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });