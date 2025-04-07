Билл Акман назвал ошибкой введение всеобъемлющих пошлин на импорт в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Инвестор-миллиардер Билл Акман, основатель и глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management, назвал ошибкой решение президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющих ответных пошлин на импорт.

"Я твердо убежден, что введение 9 апреля тарифов против всего мира, причем значительно превышающих те, что взымают с нас, является ошибкой", - написал Акман в соцсети.

Вводя огромные и непропорциональные тарифы и развязывая глобальную экономическую войну, США подрывают доверие к себе как к торговому партнеру, рынку для ведения бизнеса и инвестирования капитала, отметил он.

Акман считает целесообразным приостановить действие пошлин на 90 дней для проведения переговоров, которые позволят устранить несправедливые практики в торговых отношениях с другими странами, а также привлечь в США триллионы долларов иностранных инвестиций.

"Если 9 апреля мы начнем экономическую войну против всех стран мира, деловые инвестиции остановятся, потребители спрячут свои кошельки, а репутации США будет нанесен серьезный ущерб, на восстановление которого уйдут годы, а возможно, и десятилетия", - предупреждает Акман.