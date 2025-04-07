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Трамп заявил о преимуществах тарифной политики

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что любая сделка по снижению пошлин с пострадавшими странами должна привести к устранению дефицита торгового баланса США.

"Я разговаривал со многими лидерами: европейскими, азиатскими, со всего мира. Они жаждут заключить сделку. Но я сказал, что у нас не будет дефицита с вашей страной. Мы не собираемся этого делать, потому что для меня дефицит - это потеря. У нас будет профицит или в худшем случае мы выйдем на уровень безубыточности", - заявил Трамп журналистам президентского пресс-пула.

Говоря о странах ЕС, американский лидер заявил, что США "обеспечивают их военными средствами и теряют деньги на торговле".

"Европа нажила на нас состояние. Вы знаете, у Европы также был огромный профицит в торговле с Соединенными Штатами", - отметил он.

"Мы ввели высокие пошлины для Европы. Они садятся за стол переговоров, они хотят поговорить, но никаких разговоров не будет, если они не будут платить нам большие деньги ежегодно", - сказал Трамп.

По его словам, он не может сказать, что произойдет с рынком.

"Но могу сказать, что наша страна стала намного сильнее, и со временем это будет страна, не похожая ни на одну другую. Это будет самая доминирующая страна в экономическом плане", - заявил президент США.

Дональд Трамп США ЕС
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