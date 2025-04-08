Deutsche Bank ждет роста цен на золото до $3700 за унцию в 2026 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Deutsche Bank улучшили прогнозы цен на золото на 2025 и 2026 годы на фоне геополитической и внешнеторговой неопределенности, способствующей повышенному спросу за защитные активы.

Эксперты ожидают, что золото в 2025 году будет стоить в среднем $3140 за тройскую унцию, в 2026 году - $3700 за унцию. Предыдущий прогноз составлял $2725 и $2900 за унцию соответственно. В конце 2025 года, по оценкам экспертов, золото будет стоить $3350 за унцию.

Прогноз Deutsche Bank на 2026 год является самым оптимистичным среди ведущих банков мира.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex растут на 1,6% - до $3022 за унцию. Накануне цена драгметалла падала ниже психологически важной отметки в $3000 за унцию.

Одним из факторов поддержки золота является активный спрос на драгметаллы со стороны центробанков мира. По оценкам Deutsche Bank, на центробанки сейчас приходится около 24% мирового спроса на золото против 10% в 2022 году.

На прошлой неделе аналитики HSBC улучшили прогноз цен на золото на 2025 год до $3015 за унцию, однако в 2026 году они ожидают снижения котировок до $2915 за унцию.