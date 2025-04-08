Поиск

Deutsche Bank ждет роста цен на золото до $3700 за унцию в 2026 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Deutsche Bank улучшили прогнозы цен на золото на 2025 и 2026 годы на фоне геополитической и внешнеторговой неопределенности, способствующей повышенному спросу за защитные активы.

Эксперты ожидают, что золото в 2025 году будет стоить в среднем $3140 за тройскую унцию, в 2026 году - $3700 за унцию. Предыдущий прогноз составлял $2725 и $2900 за унцию соответственно. В конце 2025 года, по оценкам экспертов, золото будет стоить $3350 за унцию.

Прогноз Deutsche Bank на 2026 год является самым оптимистичным среди ведущих банков мира.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex растут на 1,6% - до $3022 за унцию. Накануне цена драгметалла падала ниже психологически важной отметки в $3000 за унцию.

Одним из факторов поддержки золота является активный спрос на драгметаллы со стороны центробанков мира. По оценкам Deutsche Bank, на центробанки сейчас приходится около 24% мирового спроса на золото против 10% в 2022 году.

На прошлой неделе аналитики HSBC улучшили прогноз цен на золото на 2025 год до $3015 за унцию, однако в 2026 году они ожидают снижения котировок до $2915 за унцию.

Comex Deutsche Bank HSBC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

CEO "АЛРОСА" заявил, что "львиная доля" дивидендов за 2024 год уже выплачена

"АЛРОСА" ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года

"АЛРОСА" ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Goldman Sachs не исключает перехода спада на рынке акций США в длительный "медвежий" тренд

Goldman Sachs не исключает перехода спада на рынке акций США в длительный "медвежий" тренд

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });