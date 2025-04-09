Евросоюз выделяет Украине 1 млрд евро в рамках кредита G7

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила решения Евросоюза по дальнейшей поддержке Украины, в том числе о выделении Киеву 1 млрд евро в рамках кредита стран G7.

"Мы работаем по всем направлениям, чтобы укрепить страну и поддержать справедливый и прочный мир на условиях Украины. Сегодняшние выплата и соглашения также являются инвестицией в общее будущее", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен по случаю состоявшегося в Брюсселе десятого заседания Совета ассоциации ЕС-Украина.

В коммюнике ЕК сообщается, что дополнительный 1 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках кредита G7 "будет погашен за счет средств от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС". Этот платеж доводит общую сумму предоставленной макрофинансовой помощи Украине до 5 млрд евро.

В коммюнике также говорится, что на этой неделе ЕС запросил для Украины 2,1 млрд евро за счет чрезвычайных доходов от замороженных активов Банка России, хранящихся в депозитариях ценных бумаг. "Получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Он охватывает доходы, накопленные во второй половине 2024 года", - сообщила ЕК.

Также объявлено, что 9 апреля между ЕС и Украиной подписано пять новых соглашений. В их числе три финансовых контракта на сумму 300 млн евро между Европейским инвестиционным банком и Украиной для "ключевых операций, которые отвечают самым насущным потребностям Украины в восстановлении".

Еврокомиссия также подписала соглашение об участии Украины в программе наблюдений за состоянием Земли Copernicus и в разделах "Космические погодные явления" и "Околоземные объекты" космической программы ЕС.