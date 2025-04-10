В Кремле анализируют последствия повышения пошлин США для мировой торговли

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле тщательно анализируют происходящее в мировой торговле в связи с новыми пошлинами США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли и мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия", - сказал Песков в четверг журналистам.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении немедленно увеличить пошлины на китайские товары до 125%. До этого власти Китая подняли пошлины на американскую продукцию с 34% до 84%.

Вместе с тем введение пошлин для большинства стран, не ответивших на новые пошлины США, приостановлено на 90 дней.



