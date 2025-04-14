Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,272 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,51 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом является дополнительным шагом к встрече лидеров РФ и США, но к ней еще нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Встреча эта состоится", - подчеркнул Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК). "Состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться", - добавил он.

Песков напомнил, что Путин и Трамп публично высказывали политическую волю относительно необходимости проведения данной встречи.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, урегулирование украинского кризиса происходит нормально. "Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам президентского пула. Он отметил: "Думаю, между Украиной и Россией все должно быть в порядке, и вы очень скоро об этом узнаете".

Инфляция в России в марте 2025 года составила 0,65% после 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-март 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 2,71%.

Инфляция в марте 2025 года превысила ожидания аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,56%) и оказалась выше недельной динамики, которая указывала на рост цен на 0,55%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2025 года ускорилась до 10,34% (аналитики ожидали 10,25%) с 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается даже несколько ниже ожиданий ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Нефть

Цены на нефть слабо снижаются утром в понедельник, участники рынка следят за новостями о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве опускается на 0,14% до $64,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,15% до $61,4 за баррель.

Обе марки умеренно подешевели по итогам прошлой недели, несмотря на новость о том, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение пошлин в отношении большинства торговых партнеров страны на 90 дней.

Эта пауза не касается Китая, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, и торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на темпах роста глобального ВВП и отразиться на спросе на топливо.

Тем временем делегации Ирана и США в субботу завершили раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу. Второй раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США упало на девять, рекордными темпами с июня 2023 года, и составило 480 единиц. Тем временем число газовых установок увеличилось на одну, до 97 единиц.