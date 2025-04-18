Банк России отметил снижение потребкредитования в марте на 0,3%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в марте, по предварительным данным, сократилось на 0,3% после снижения на 0,9% в феврале, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Прирост портфеля за последние 12 месяцев замедлился до 5,6% с 7,9%.

Кредитные карты по-прежнему пользуются спросом у заемщиков из-за наличия беспроцентного грейс-периода. Клиенты, погашающие задолженность за это время, как правило, имеют более надежный риск-профиль. Поэтому с 1 февраля смягчены макронадбавки по кредитным картам для задолженности, находящейся в грейс-периоде, говорится в обзоре.

При этом выдачи в сегменте кредитов наличными сдерживались жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политикой, отмечает ЦБ.

Портфель автокредитов сократился на 0,1% после снижения на 0,8% в феврале. Спрос на автомобили низкий из-за высоких цен и ставок по кредитам, поясняет регулятор.

Розничный портфель в марте показал почти нулевую динамику после сокращения на 0,3% в феврале. Прирост за месяц составил 16 млрд рублей после снижения на 100 млрд рублей месяцем ранее. Портфель с начала года сократился на 0,5%, его объем на 1 апреля составил 36,718 трлн рублей.