Вэнс призывает власти Индии нарастить закупки у США энергоносителей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение поставок американских энергоносителей в Индию послужит на благо этой стране, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Джайпуре (Раджастхан). Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы верим, что ваш народ выиграет от экспорта американских энергоносителей и от его расширения. Вы сможете построить больше, делать больше и расти сильнее, но при этом тратя меньше на энергоресурсы", - сказал он.

Вице-президент отметил, что оборона, торговля и технологии - сферы сотрудничества двух стран, и призвал индийское правительство снижать торговые барьеры, закупать больше американской продукции, в том числе вооружения.

Он назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди "жестким" переговорщиком, но добавил, что сторонам удалось согласовать основы будущего торгового соглашения двух стран. Вэнс заверил, что президент США Дональд Трамп желает экономического роста обоих государств. Он также сказал, что партнерство США и Индии сыграет ключевую роль в определении облика будущего.

"Мы полагаем, что более мощная Индия означает не только больше экономического преуспевания, но и больше стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, что, конечно, общая цель всех нас", - резюмировал Вэнс.

Ранее 22 апреля Bloomberg передавал, что США и Индии во время визита Вэнса удалось значительно продвинуться в деле достижения двустороннего соглашения о торговле. По его данным, стороны выработали план действий и определили исходные требования, необходимые для переговоров по новому соответствующему времени торговому соглашению. На переговорах торгпред США Джеймисон Грир назвал целями Вашингтона увеличение доступа товаров из США на индийский рынок, снижение индийских тарифных и нетарифных барьеров.

2 апреля Трамп ввел 26-процентные пошлины в отношении Индии, но после приостановил действие повышенных тарифов в отношении некоторых стран на 90 дней в связи с их готовностью вести переговоры по торговой тематике. Пошлины США особенно затрагивают такие статьи индийского экспорта, как сельскохозяйственную продукцию, бакалейные товары, автозапчасти, высокотехнологичное машиностроение, медицинское оборудование и ювелирные украшения.