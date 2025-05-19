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Kimberly-Clark перенесет листинг с NYSE на Nasdaq с 30 мая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. принял решение перенести листинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Nasdaq Global Select Market.

Как говорится в пресс-релизе компании, торги ее акциями на NYSE прекратятся 29 мая. С 30 мая бумаги Kimberly-Clark будут торговаться на Nasdaq.

Компания называет это решение "добровольным", но не объясняет, с чем оно связано.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 70 стран.

Nasdaq NYSE Kimberly-Clark США
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