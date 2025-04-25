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"Ведомости" узнали об обсуждении властями обнуления нормативов продаж валютной выручки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти обсуждают обнуление нормативов обязательной репатриации и продажи валютной выручки одновременно с очередным годичным продлением срока действия президентского указа, установившего этот режим для крупнейших российских экспортеров, сообщили "Ведомости" со ссылкой на чиновников.

По словам одного из них, важно сохранить механизм, который предполагает обязательную отчетность экспортеров перед Росфинмониторингом и ЦБ о валютной выручке, а также список компаний, которые подпадают под это требование. Предложение установить нулевой норматив (регулируется не указом, а актами правительства) связано с тем, что сейчас экспортеры и так продают валюты больше необходимого объема, а проблемы слабого рубля больше нет, при этом если ситуация изменится, правительство может поднять порог зачисления и продажи экспортной выручки с нулевой отметки, сказал источник издания.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа было продлено на год - до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы.

В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре 2024 года эта планка снижена до 25%.

Наконец, еще одно изменение касается клиринга - в декабре вышло постановление правительства, согласно которому правкомиссия может выдавать экспортерам разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере, необходимом им для выполнения валютных обязательств.

Минфин предлагает продлить указ еще на один год, уточнив параллельно ряд норм, сообщал ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. При этом необходимости корректировать базовые параметры действующего режима Минфин не видит: экспортеры по-прежнему выполняют требования указа с запасом, отмечал замминистра в начале марта. Даже нынешние нормы с запасом перевыполняются экспортерами, и тренд к укреплению курса рубля связан не с действием указа, говорил Моисеев.

Параллельно ведомства обсуждали актуализацию списка экспортеров, подпадающих под действие указа, сообщал источник "Интерфакса": исключение нескольких компаний, получающих валютную выручку в символических размерах, и добавление предприятий с существенными экспортными потоками.

На прошлой неделе Моисеев заявил, что ЦБ не согласен с пролонгацией действующего режима в нынешней ситуации.

"Правительство поддержало, Банк России имеет замечания. Они считают, что при нынешней ситуации не надо продлевать. Сейчас мы это все утрясаем", - сказал замглавы Минфина 16 апреля. С тех пор официальных комментариев о судьбе истекающего указа не было.

Алексей Моисеев Банк России ЦБ РФ Минфин РФ
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