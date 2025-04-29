В ЦБ допустили уменьшение оценки нейтральной ставки после снижения цены отсечения в бюджетном правиле

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Потенциальное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле может стать фактором уменьшения оценки уровня нейтральной ставки (сейчас 7,5-8,5%), считает советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Снижение цены отсечения – это, соответственно, фактор задуматься о некотором, может быть, более низком уровне оценки нейтральной ставки", - сообщил Тремасов на конференции "Экономика в условиях высокой ключевой ставки", организованной газетой "Ведомости".

Он напомнил, что нейтральная ставка, по сути, влияет на стоимость длинных денег в экономике.

ЦБ в июле 2024 год повысил оценку нейтральной ставки с 6-7% до 7,5-8,5%. Это решение, как пояснил Тремасов, отчасти было связано с переходом к более мягкой бюджетной политике с повышением цены отсечения. В 2025 году Банк России традиционно будет уточнять оценку нейтральной ставки, отметил советник главы ЦБ.

"Более консервативная, более сдержанная бюджетная политика – это фактор, снижающий оценку нейтральной ставки в экономике, снижающий уровень процентных ставок в экономике. Для экономики это такой стабилизирующий механизм", - заявил Тремасов. Он добавил, что этот фактор будет оказывать дезинфляционное влияние.

Сейчас цена отсечения в бюджетном правиле закреплена на уровне $60 за баррель, а фактическая цена на нефть ниже, поэтому Минфин продает накопленные в ФНБ средства для того, чтобы закрыть недополучение нефтегазовых доходов.

"Такая ситуация не может быть длительной, если цены на нефть действительно долгое время будут оставаться ниже $60, то ФНБ рано или поздно просто исчерпается, там не так много остается ликвидных средств", - отметил советник председателя ЦБ.