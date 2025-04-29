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В ЦБ считают, что более низкая цена отсечения в бюджетном правиле может умеренно негативно повлиять на рубль

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более низкая цена отсечения нефти в бюджетном правиле может оказать "умеренно негативное" влияние на курс рубля, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Сейчас мы живем как бы при $60 (такая цена отсечения сейчас в бюджетном правиле - ИФ). Снижение цены отсечения будет означать, что мы будем жить при более низкой цене нефти. Для национальной валюты это, скорее, может быть таким умеренно негативным", - сообщил Тремасов на конференции "Экономика в условиях высокой ключевой ставки", организованной газетой "Ведомости".

Он добавил, что в целом снижение цены отсечения будет означать более сдержанную бюджетную политику, что является стабилизирующим фактором для макроэкономической ситуации и несет дезинфляционный эффект.

"Снижение цены отсечения - это еще один шаг в сторону нормализации бюджетной политики. Тот шаг, который продиктован теми событиями, которые, как вы видите, разворачиваются в мировой экономике", - подчеркнул Тремасов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цена отсечения $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков.

Кирилл Тремасов Антон Силуанов ЦБ РФ Банк России
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