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Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ в I квартале снизилась до 13,46 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2025 года снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,46 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 68,07 млрд рублей (+16,8%).

Рост выручки в "РусГидро" объяснили увеличением стоимости реализации электроэнергии и мощности, а также вводом в эксплуатацию модернизированного ТГ-1 Владивостокской ТЭЦ-2.

Себестоимость продаж выросла на 12,1%, до 31,65 млрд рублей.

EBITDA достигла 39,5 млрд рублей (+18%).

Заемные средства "РусГидро" по итогам I квартале 2025 г. оценивались в 459,27 млрд рублей. При этом процентные платежи выросли в 1,9 раза, до 20,6 млрд рублей.

На счетах компании на конце марта 2025 года хранилось 35,54 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

РусГидро
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