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Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 8,6%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2025 г. составила 92,9 млн тонн, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за апрель 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 204,1 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,5% и составил 253,8 млрд т-км.

По данным РЖД, в апреле выросла погрузка цветных металлов (+14,7% к апрелю 2024 года), рыбы (+10,2%), удобрений (+2,4%) и металлических руд (+2,3%).

Погрузка за январь-апрель 2025 года составила 370,6 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 4 месяца железными дорогами было погружено: каменного угля - 111,5 млн тонн (-3,1% к январю-апрелю 2024 г.), кокса - 3,4 млн тонн (-11,5%), нефти и нефтепродуктов - 66,3 млн тонн (-5,8%), руды железной и марганцевой - 35,4 млн тонн (-0,5%), черных металлов - 18,3 млн тонн (-14,4%), лома черных металлов - 2,3 млн тонн (-27,5%), химических и минеральных удобрений - 24,1 млн тонн (+6,3%), цемента - 5,8 млн тонн (-14,6%), лесных грузов - 9,4 млн тонн (-1%), зерна - 7,4 млн тонн (-32,4%), строительных грузов - 28,5 млн тонн (-21,1%), руды цветной и серного сырья - 5,5 млн тонн (+3,8%), химикатов и соды - 7 млн тонн (-2,3%), промышленного сырья и формовочных материалов - 8,5 млн тонн (-18,8%), остальных, в том числе грузов в контейнерах, - 37,2 млн тонн (-5%).

Грузооборот с начала 2025 года снизился в годовом исчислении на 0,1% и составил 839,4 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 0,1% и составил 1 трлн 40,1 млрд т-км.

"Основные потери в объемах в январе-апреле связаны с внутрироссийскими перевозками строительных грузов (-21,3%), каменного угля (-6,4%), а также в сегменте перевозок металлургического сектора - черных металлов (-23,3%) и металлолома (-25,5%) из-за сокращения спроса со стороны потребляющих данную продукцию отраслей экономики. По ключевому восточному направлению отмечаем положительную динамику экспорта (+4,1%). Рост обеспечен преимущественно экспортом неугольных грузов (+7,5%), в том числе железной руды (+22,3%), удобрений (+64,1%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+12,1%)", - поясняют в компании.

Среднесуточная погрузка на сети РЖД в апреле 2025 года снизилась на 8,6% в годовом исчислении, до 3 млн 98,2 тыс. тоннячи По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, среднесуточный план погрузки на апрель составлял 3 млн 357 тыс. млн тонн, прогноз на май - 3 млн 130 тыс. тонн.

Погрузка на сети РЖД в марте 2025 года составила 97,7 млн тонн, что на 7,2% меньше, чем в марте годом ранее.

РЖД
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