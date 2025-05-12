"ДОМ.РФ" отметил рост доли продаж новостроек за наличные и в рассрочку до 44%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Доля продаж новостроек за наличные и в рассрочку в России в первом квартале 2025 года выросла до 44%, выяснили в аналитическом центре "ДОМ.РФ".

"(...) В первом квартале этого года доля продаж новостроек за наличные и в рассрочку выросла до 44%. При этом объем средств, который покупатели квартир еще не перечислили застройщикам на счета эскроу, на 1 апреля составил 1,2 трлн рублей", - говорится в материалах института развития.

Ранее о том, что около триллиона рублей в портфеле договоров долевого участия не поступило на эскроу-счета, в основном из-за продаж в рассрочку, заявлял директор департамента банковского регулирования Банка России Александр Данилов.

В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума Госсовета предложил проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщика и после ввода объекта в эксплуатацию.

"Важно развивать альтернативные механизмы приобретения жилья. В настоящее время застройщиками используется предусмотренный законодательством механизм рассрочки, применяемый до ввода дома в эксплуатацию. Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщика и после ввода объекта в эксплуатацию, если они полностью рассчитались с банками, закрыли счета эскроу, никому ничего не должны. Для этого просто нужно предусмотреть возможность установления залога на такое имущество. В текущих условиях мера была бы крайне востребована", - отмечал Хуснуллин.

В Банке России предложение о рассрочке не поддержали. Однако Хуснуллин заверил, что компромиссное решение будет найдено.

В "ДОМ.РФ" также посчитали, что за январь-апрель 2025 года в России запустили 12,4 млн кв.м новых проектов, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценке аналитиков института развития, выдачи ипотеки по льготным программам в апреле достигли максимума с июля 2024 года: банки предоставили около 43 тысяч кредитов на 242 млрд рублей, почти 90% из которых пришлись на "Семейную ипотеку".