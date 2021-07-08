Метро в Челябинске достроят по комбинированной схеме за три-четыре года

Прокладка тоннеля для метротрамвая в Челябинске Фото: Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Проектировщики предложили комбинированную схему проходки метро в Челябинске, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы нашли комбинированную схему. Мы решили строить не метро, а все-таки трамвай, часть которого пройдет под землей. До конца года будет подготовлено технико-экономическое обоснование. Со следующего года приступаем к строительству. За три, максимум четыре года построим", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что проект метро в Красноярске будет обсуждаться с губернатором.

"Посмотрим, сколько будет стоить проектное решение", - отметил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, проектное решение по метро в Новгороде уже обсуждалось с губернатором, оно практически готово.

"С недостроями по метро с Советского Союза надо ставить точку. Потому что если их не достраивать, их нужно полностью "забутовать", а по деньгам это стоит 20% от нового строительства. Не просто так президент принял это решение (о достройке - ИФ)", - сказал Хуснуллин. Он уточнил, что решения по достройке будут реализованы за счет бюджетных кредитов.

Ранее в ходе "прямой линии" президент Владимир Путин заявил, что в России есть средства на завершение строительства метро в Челябинске и других регионах.

"Этот долгострой (метро в Челябинске - ИФ), доставшийся нам еще с советских времен, это не единственный город, который столкнулся с этими проблемами. Деньги у нас на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие проблемы. Вопросы подобного рода не только взяты в проработку: примерный объем понятен, ресурсы есть, надо только закрепить эту работу", - сказал глава государства.

В мае текущего года Хуснуллин заявлял, что начатые проекты метро в городах-миллионниках будут завершены после поиска более дешевых решений, но новое метро там строить пока не будут.

"В городах-миллионниках начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют... Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу", - говорил Хуснуллин.

Вице-премьер отмечал, что при первой оценке бюджеты на достраивание метро оказываются слишком высокими.

"Например, Челябинск - он тоже был 92 млрд первый подход к снаряду... То же самое по Красноярску: я считаю, что 100 млрд заявлена сумма достаточно большая, и мы найдем решение более дешевое, более оптимальное. Но начатое надо закончить, потому что это приводит к рискам технологическим, потому что мы под землей каналы прорыли, их нельзя так бросать, надо заканчивать. Поэтому это будет отдельное индивидуальное решение", - говорил он.