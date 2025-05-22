"Т-Технологии" не планируют консолидировать "Точку"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" не планируют консолидировать сервис для предпринимателей "Точка", вопрос слияния не будет рассматриваться в ближайшие годы, сообщил финансовый директор группы Илья Писемский на конференц-звонке.

"Т-Технологии" 22 мая объявили о получении контроля в МКООО "Каталитик пипл", в число активов которого входит 64% АО "Точка". Группа первоначально инвестировали в "Каталитик пипл" в рамках сделки по интеграции Росбанка, довела долю в компании до 50,01% во втором квартале 2025 года. Остальные 49,99% "Каталитик пипл" остались у "Интерроса" Владимира Потанина.

Ранее сообщалось, что Росбанк на конец 2023 года контролировал 42% акций АО "Точка". Эта эффективная доля рассчитывалась через вложения Росбанка в размере 65,3% в ЗПИФ "Первый оптимум", который через 100%-ю долю в МКООО "Каталитик пипл" являлся эффективным владельцем 64% "Точки".

"Что касается "Точки", там великолепный бизнес, который развивается сам. Условно говоря, когда владельцем "Точки" был Росбанк, он не оказывал какого-то операционного контроля, именно над операционной деятельностью, над процессом принятия решений. И собственно говоря, и мы собираемся следовать той же политике. У людей своя голова на плечах, которая великолепно варит. Поэтому, нет, мы не планируем в ближайшее какое-то время, с ощутимым горизонтом, это консолидировать. Здесь речь не про это", - заявил Писемский.

Он добавил, что "Т-Технологии" в этой сделке видят синергетический эффект через предоставление сервисов. "Какие-то, может быть, другие совместные будут у нас коллаборации. В общем, ребята там очень креативные, будет видно, но это не вопрос слияния в ближайшие годы", - подчеркнул финдиректор "Т-Технологий".

Он добавил, что группе не пришлось вкладывать какие-то дополнительные средства в рамках сделки.

"Здесь мы своего дополнительного капитала никак на это сейчас не тратим. Сейчас просто пришло время раскрыть наше участие в "Каталитик пипл", просто по той причине, что мы теперь владеем контрольным пакетом. До этого у нас пакет был неконтрольный", - пояснил он.

Он подчеркнул, что сделка никак не отразилась ни на ликвидности, ни на капитале группы.

Писемский не исключил в дальнейшем новых M&A сделок в рамках участия в "Каталитик пипл".

"Что касается того, чем будет заниматься "Каталитик пипл", мы смотрим на технологический сектор нашей страны. Здесь какие-то вещи я раскрывать, естественно, не могу", - сказал он.

В середине мая уставный капитал компании "Каталитик пипл" увеличился с 2,9 млн рублей сразу до 149,9 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

"В капитал "Каталитика" внесены уже имеющиеся инвестиции, а также привлеченное финансирование под возможные аналогичные по потенциальным синергетическим эффектам проекты", - заявили ранее "Т-Технологии".

"Средства будут использованы для будущих инвестиций в инновационные и высокотехнологичные проекты", - отметил "Интеррос".

Один из ключевых активов "Каталитик пипл" сейчас - цифровой банк для предпринимателей "Точка", в нем компания владеет 64% акций. Акционерами банка также выступают VK и 1С. При этом в капитале "Точки", как и ранее, ни один из акционеров не является контролирующим, подчеркнул "Интеррос".

Предполагается, что "Точка" продолжит развиваться в качестве самостоятельного бизнеса под управлением действующей команды менеджмента.

"Точка" - цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии. Консорциум инвесторов во главе с "Интерросом" летом 2023 года приобрел 90,01% "Точки" на торгах, организованных банком "Траст", за 41,5 млрд рублей, консолидировав все 100% компании. До этого консорциум через Catalytic People контролировал 9,99% акций "Точки".

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.