Банки Канады увеличили отчисления на покрытие убытков по кредитам с учетом пошлин США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие канадские банки увеличили отчисления на покрытие возможных потерь по кредитам во втором квартале 2025 финансового года на опасениях ослабления экономики Канады из-за торгового конфликта с США.

Royal Bank of Canada (RBC), лидер банковского сектора Канады по объему активов, зарезервировал на эти нужды 1,42 млрд канадских долларов ($1,03 млрд) в феврале-апреле, на 55% больше, чем за тот же период годом ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что показатель составит 1,26 млрд долларов.

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), входящий в пятерку крупнейших банков страны, увеличил отчисления на 91 млн долларов, до 605 млн долларов. Прогноз для этого показателя составлял 632 млн долларов.

Ранее об увеличении резервов отчитались Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal и National Bank of Canada.

Чистая прибыль RBC выросла в прошлом квартале на 11%, до 4,4 млрд долларов. CIBC увеличил прибыль на 15%, до 2 млрд долларов.

Данные о ВВП Канады за первый квартал (январь-март) будут опубликованы 30 мая. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидают замедления роста экономики до 1,7% в годовом выражении с 2,6% в четвертом квартале 2024 года.