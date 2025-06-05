Банк России отметил замедление роста числа "квалов" после повышения имущественного ценза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В России в первом квартале 2025 года темпы роста числа квалифицированных инвесторов после ускорения в конце 2024 года замедлились на фоне повышения имущественного ценза для получения этого статуса с 6 млн до 12 млн рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России.

Количество "квалов" по итогам первого квартала достигло 914 тысяч человек, увеличившись на 4% в квартальном выражении. В четвертом квартале 2024 года темпы роста составляли 7%.

Доля "квалов" в общем объеме активов физлиц в первом квартале составила 79%. При этом, как отмечает ЦБ, около 13% клиентов с размером счета свыше 10 млн рублей не имели статуса "квала", то есть они обходились без сложных и рискованных инструментов.

Количество уникальных клиентов, зарегистрированных на "Мосбирже", за квартал выросло до 36,3 млн лиц (+3% кв./кв. и +17% г/г) и составило 48% экономически активного населения страны. По данным отчетности брокеров, число клиентов без учета небольших счетов составило 4,9 млн лиц (+1% кв./кв. и +5% г/г).

Совокупная стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам первого квартала составила 10,6 трлн рублей (на уровне предыдущего квартала и +8% г/г). Из этой суммы порядка 10,1 трлн рублей приходилось на ценные бумаги и 0,4 трлн рублей - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц за квартал составил 471 млрд рублей (-36% кв./кв. и +91% г/г). Около 80% от суммы пополнений обеспечили "квалы".

Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) снизился с 2,2 млн до 2,1 млн рублей.

Динамика численности розничных инвесторов в зависимости от объема их активов была разной. Быстрее всего росло число клиентов с объемом активов от 6 млн до 10 млн рублей (+4% кв./кв.), в то время как число клиентов в более массовом сегменте (от 100 тысяч до 1 млн рублей) снизилось (-1% кв./кв.). В сегменте состоятельных инвесторов (от 100 млн рублей) также наблюдалось сокращение: с 11,5 тысяч до 11,4 тысячи человек.

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики и снижение ставок по депозитам способствовали росту спроса на облигации и высокой активности эмитентов на первичном рынке, пишет ЦБ. Доля облигаций в структуре активов за квартал увеличилась с 32% до 34%. Сильнее всего выросли вложения в ОФЗ и корпоративные облигации нефинансовых компаний (лизинг и аренда, институты развития, строительство).

Интерес к биржевым фондам денежного рынка снизился. Так, на биржевом рынке розничные инвесторы в первом квартале продали (за вычетом покупок) паи фондов денежного рынка на 95 млрд рублей (кварталом ранее купили на 269 млрд рублей).

Доля иностранных активов в портфелях за квартал снизилась с 18% до 16% за счет укрепления рубля.

Банк России повысил имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 12 млн рублей в феврале 2025 года. Планируется, что с 1 января 2026 года он будет увеличен до 24 млн рублей.