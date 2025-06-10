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Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн, из них $2,5 трлн приходятся на 44 американских, говорится в исследовании Brand Finance.

Доля брендов из США составляет 77,9%. На 24 китайских бренда приходится 11,4% общей стоимости, на 9 японских - 2,1%, на 5 южнокорейских - 3,9%, на 5 индийских - 1,7%.

Бренд Apple второй год подряд занимает первую строчку в рейтинге, его стоимость выросла на 11% - до $574,5 млрд. Опросы показывают, что свыше 80% потребителей знакомы с этим брендом, а 45% рассматривают возможность использования продуктов или услуг Apple.

Вторую позицию сохранил бренд Microsoft (+35%, до $461,1 млрд), третью - Google (+24%, до $413 млрд), четвертую - Amazon (+15%, до $356,4 млрд), пятую TikTok/Douyin (+26%, до $105,8 млрд).

Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) переместился на шестое место (+21%, до $91,5 млрд), оттеснив вниз Samsung (+9%, до $89,4 млрд).

Самый резкий рост стоимости в IT-сегменте зафиксировал бренд Nvidia (+98%, до $87,9 млрд), который поднялся на восьмую строчку с десятой в прошлом году. Он сдвинул вниз Instagram (также принадлежит Meta), стоимость которого выросла на 13% (до $79,9 млрд) и Oracle (+8%, до $57,4 млрд).

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