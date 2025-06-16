Поиск

Скидки на нефть Urals падают на $0,4-0,6/барр., на ESPO - на $2,2/барр.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals по итогам первой половины июня снизились на $0,4-0,6 за баррель к уровням мая, на нефть ESPO - упали на $2,2/баррель, премии в Китае выросли на $0,2/барр., свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В июне цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) растет к средней цене мая на $4,8 за баррель - до $68,9/барр.

Дисконты Urals FOB Primorsk и FOB Novorossiysk к NSD снизились на $0,6/б. - до $13,05/б. и на $0,4/баррель - до $12,62 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконты на российскую Urals в индийских портах (DAP West Coast India) тоже упали, но символически - на $0,06 - до $2,39 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемый‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ из порта Козьмино на востоке страны) - к сорту Dubai по итогам первой половины июня существенно упала - на $2,2 за баррель - до $4,72 за баррель, нефть ESPO продается по $61/барр.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) остается неизменной - $2 за баррель.

Реакции торгов на эскалацию конфликта между Ираном и Израилем пока не наблюдается, свидетельствуют данные агентства - с 11 по 13 июня величины дисконтов не претерпели изменений.

В то же время вместе с ростом мировых котировок стоимость нефти РФ 13 июня Urals FOB Primorsk составила $62,64/баррель, а FOB Novorossiysk - $62,84/б., то есть вновь превысила "ценовой потолок" в $60 за баррель, который позволяет компаниям стран ЕС и G7 участвовать в перевозке российской нефти. Ранее снижение цены отечественного сырья ниже $60 за баррель увеличило количество доступного для его транспортировки флота и снизило стоимость фрахта.

Argus Urals ESPO
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане

"Росатом" возглавит консорциум строительства первой АЭС в Казахстане

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Цены на нефть резко растут на атаке Израиля по Ирану, Brent у $75,2 за баррель

Венгрия и Словакия выступят против отказа от энергоресурсов РФ

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана163 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });