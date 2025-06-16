Скидки на нефть Urals падают на $0,4-0,6/барр., на ESPO - на $2,2/барр.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals по итогам первой половины июня снизились на $0,4-0,6 за баррель к уровням мая, на нефть ESPO - упали на $2,2/баррель, премии в Китае выросли на $0,2/барр., свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В июне цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) растет к средней цене мая на $4,8 за баррель - до $68,9/барр.

Дисконты Urals FOB Primorsk и FOB Novorossiysk к NSD снизились на $0,6/б. - до $13,05/б. и на $0,4/баррель - до $12,62 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконты на российскую Urals в индийских портах (DAP West Coast India) тоже упали, но символически - на $0,06 - до $2,39 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемый‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ из порта Козьмино на востоке страны) - к сорту Dubai по итогам первой половины июня существенно упала - на $2,2 за баррель - до $4,72 за баррель, нефть ESPO продается по $61/барр.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) остается неизменной - $2 за баррель.

Реакции торгов на эскалацию конфликта между Ираном и Израилем пока не наблюдается, свидетельствуют данные агентства - с 11 по 13 июня величины дисконтов не претерпели изменений.

В то же время вместе с ростом мировых котировок стоимость нефти РФ 13 июня Urals FOB Primorsk составила $62,64/баррель, а FOB Novorossiysk - $62,84/б., то есть вновь превысила "ценовой потолок" в $60 за баррель, который позволяет компаниям стран ЕС и G7 участвовать в перевозке российской нефти. Ранее снижение цены отечественного сырья ниже $60 за баррель увеличило количество доступного для его транспортировки флота и снизило стоимость фрахта.