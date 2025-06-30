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"Трехсосенский" пивзавод будет выставлен на повторные торги с понижением цены

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Имущество признанного банкротом производителя пива ООО "Завод "Трехсосенский", включающее недвижимость и оборудование (пивзавод в Димитровграде Ульяновской области) будет выставлен на повторные торги с понижением цены, сообщает портал Федресурс.

Кредиторы утвердили порядок продажи пивзавода, предложенный мажоритарным кредитором - ФНС.

Стартовая цена пивзавода на торгах посредством публичного предложения составит 1 687,5 млн рублей, минимальная цена, по которой производственный комплекс может быть продан целиком (цена отсечения), - 1,35 млрд рублей.

Шаг снижения цены на повторных торгах составит 2% начальной цены, цена будет поэтапно снижаться каждые 5 календарных дней.

В случае, если лот не будет продан на повторных торгах, он подлежит расформированию на 38 отдельных лотов.

Первоначально пивзавод выставлялся на торги с повышением цены по начальной стоимости 3,75 млрд рублей, ко вторым торгам она была снижена на 10%, до 3,375 млрд рублей.

Поскольку торги на повышение не состоялись пивзавод был выставлен на продажу посредством публичного предложения со стартовой ценой 3,375 млрд рублей и минимальной ценой (ценой отсечения) - 1 млрд 687,5 млн рублей (50% от стартовой). Цена снижалась поэтапно с 1 октября 2024 года до 4 февраля 2025 года. Заявок на участие в этих торгах также не поступило.

"Завод "Трехсосенский"" инициировал собственное банкротство в августе 2019 года после того, как ФНС доначислила ему налоги и сборы. При этом должник оспорил решение налоговой в суде. На первом круге рассмотрений суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск производителя пива и признали решение регулятора незаконным, но кассационная инстанция в мае 2022 года отменила решения этих судов и вернула дело на повторное рассмотрение. На втором круге ФНС выиграла спор.

Реестровая задолженность "Завода "Трехсосенский"" составляет 9,7 млрд рублей (из них - 9,6 млрд рублей долг по обязательным платежам).

ФНС рассчитывает привлечь к субсидиарной ответственности по долгам завода его бенефициаров - Михаила и Лилию Родионовых, а также солидарно с ними входящих в одну с должником группу ООО "Трехсосенский" (производитель пива), ООО "М-Ком" (поставщик солода) и ООО "ВСК" (арендодатель оборудования), ООО "КФХ Возрождение" и Кирилла Казацкого (возглавлял пивзавод).

В обеспечение своих требований ФНС добилась ареста банковских счетов и имущества Родионовых.

Обанкротившееся ООО "Завод "Трехсосенский"" и ООО "Трехсосенский" зарегистрированы в Самарской области, их бенефициарами являются Родионовы. ООО "Трехсосенский" ведет производственную деятельность на двух пивзаводах в Ульяновске и Димитровграде и является, по оценке регионального правительства, крупнейшим налогоплательщиком в регионе.

Димитровград ФНС Завод "Трехсосенский" Ульяновская область Самарская область Трехсосенский
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