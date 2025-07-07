Почти половина представителей центробанков допускает реструктуризацию госдолга США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Около 50% управляющих резервами центральных банков считают реструктуризацию госдолга США "правдоподобным" сценарием, показал ежегодный опрос UBS, в котором в мае-июне участвовали представители почти 40 центробанков.

При этом две трети респондентов волнуют риски для независимости Федеральной резервной системы, а почти половину - качество макроэкономических данных в США и ослабление верховенства права.

Опрос также показал, что 80% участников ожидают сохранения доллара в качестве основной резервной валюты, несмотря на растущий интерес к диверсификации в евро и юань.

Главным риском для глобальной экономики 74% респондентов назвали торговую политику администрации президента Дональда Трампа, включая импортные пошлины и пересмотр международных альянсов. Ранее основным риском считалась геополитика.

Пессимизм в отношении мировой экономики усилился: большинство опрошенных полагают, что мир ждет стагфляция, тогда как годом ранее самым популярным сценарием была "мягкая посадка".

При этом 67% управляющих считают золото наиболее перспективным активом до 2030 года. Годом ранее так думали всего 21% опрошенных. Ни один ЦБ не планирует сокращать долю драгметалла в резервах.