Рынок акций РФ в среду упал ниже 2700п по индексу МосБиржи на опасениях новых санкций

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду ускорил снижение под давлением продаж на фоне возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп; также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза. Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов, обновив минимум с 9 апреля; лидировали в снижении акции "Газпрома" (-4,2%), ВТБ (-3,7%) и бумаги золотодобытчиков, упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов бумаги "ИКС 5" (-16,9%, до 2847 рублей; выплаты - 648 рублей на акцию).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2696,45 пункта (-2,2%, в течение сессии индекс падал ниже 2685 пунктов), индекс РТС - 1086,62 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составил 78,1727 руб. (+0,45 копейки).

Подешевели также акции ОК "Русал" (-3,4%), АФК "Система" (-3,3%), "Роснефти" (-3,2%), "Группы компаний ПИК" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,3%), "Московской биржи" (-2,2%), "НЛМК" (-2,2%), "МТС" (-2,2%), "Татнефти" (-2,1%), "Норникеля" (-1,9%), Сбербанка (-1,8% и -1,7% "префы"), "Интер РАО" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,1%), "Северстали" (-0,7%), "ММК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,2%).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии выросла на 7,5% год к году, до 826,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала в 22,2%, говорится в сообщении Сбера. В июне банк заработал 143,7 млрд рублей чистой прибыли (+2,4% г/г), рентабельность капитала составила 22%.

"РусГидро" (-2,2%) ждет решения правительства по дивидендам за 2024 год, решение об отказе от выплат до 2028 года также пока не принято, сообщил журналистам член правления компании Сергей Киров.

"Вопрос рассматривается в правительстве РФ. Есть поручения по стабилизации финансового состояния "РусГидро". Все материалы нами направлены и профильными ведомствами рассмотрены. Ждем решение", - ответил Киров на вопрос о дивидендах за 2024 г. Возможность проведения внеочередного собрания акционеров по этому вопросу также зависит от решения правительства, ответил топ-менеджер на соответствующий вопрос.

Упали бумаги ПАО "Лензолото" (-13,6% и -18,2% "префы"), "Селигдара" (-3,8%), ПАО "Бурятзолото" (-3,7%), ПАО "Полюс" (-2,5%).

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в среду в Госдуме, что национализация частных золотодобывающих компаний - избыточная мера, но контроль за их деятельностью нужно усиливать.

В случае с малоликвидными бумагами "Лензолота", рынок негативно отреагировал на новости о планах компании созвать внеочередное собрание акционеров, где на голосование может быть вынесен вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии. По последним данным, на конец 2022 года, 94,79% голосующих акций "Лензолота" и 4,46% "префов" принадлежало "Полюсу". В 2020 году "Полюс" выкупил у ПАО "Лензолото", которое само по себе является лишь холдинговой компанией, компанию ЗДК "Лензолото", которая владеет россыпными активами, а в 2024 году продал ЗДК третьей стороне.

Подорожали в среду акции "ВК" (+0,8%).

Санкции и ситуация вокруг Украины

Во вторник вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - ответил он.

Днем ранее президент США заявил, что его страна теряет очень много денег из-за вводимых против других государств санкций. "Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он временит с санкциями против РФ.

Также Трамп подтвердил во вторник, что одобрил отправку оборонительного вооружения Украине. "Мы намерены отправить оборонительные вооружения (...) на Украину", - сказал он журналистам.

Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.

На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

Трамп привержен дипломатическому разрешению украинского кризиса, но у дипломатии есть свои пределы, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс. "Он (Дональд Трамп - ИФ) остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел", - сказала она на брифинге во вторник.

В Евросоюзе изучают возможность формирования специального фонда размером 100 млрд евро для поддержки Украины с 2028 года, сообщило агентство Bloomberg. "Европейский союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку ее война с Россией (...) не имеет никаких признаков окончания", - говорится в сообщении.

Кремль спокойно относится к жесткой риторике президента США Трампа и рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что США продолжат усилия по урегулированию украинского конфликта, несмотря на решения о возобновлении поставок американского оружия этой стране. Песков добавил, что "Россия сейчас ожидает от украинской стороны предложений по третьему раунду" переговоров.

"Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед. Каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - заявил представитель Кремля.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в среду понес ощутимые потери, погрузившись ниже рубежа 2700 пунктов. Геополитическая картина ухудшилась - законодатели США возобновили работу над жесткими антироссийскими рестрикциями, очередные санкционные угрозы зреют и в ЕС, при этом по-прежнему нет информации о судьбе дальнейших мирных переговоров с Украиной, пояснил эксперт.

С точки зрения экономической конъюнктуры также доминирует негатив - рубль усиливается к доллару и юаню, а импульс ценового роста в нефти угас. Внешние настроения осторожные, в фокусе внимания - торговые коллизии. Продление отсрочки по введению повышенных тарифов США до 1 августа немного снизило тревожность, тем не менее неопределенность остается высокой, полагает Шепелев.

В Китае в среду вышла неоднозначная статистика по инфляции: индекс цен производителей Китая (ИЦП) в июне упал на 3,6% г/г, что стало максимальным снижением почти за два года, при этом потребительские цены (ИПЦ) впервые за последние пять месяцев выросли на 0,1% г/г.

В четверг выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, ОПЕК представит ежегодный обзор по мировому рынку нефти (World Oil Outlook 2025). Дивидендные отсечки ожидаются в акциях "Московской биржи", "Группы Астра", ПАО "Казаньоргсинтез". "Значимое влияние на общий настрой участников торгов могут оказать публикуемые вечером в среду данные Росстата по инфляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 июля - 2655-2775 пунктов", - считает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, инвесторы на мировых рынках опасаются нового витка эскалации торговых войн США в свете новых заявлений президента Трампа относительно импортных пошлин. Накануне он сообщил о возможном введении 50-процентной пошлины на импорт меди, а также пригрозил тарифами в 200% на фармацевтическую продукцию. Ранее на этой неделе Трамп направил письма лидерам 14 стран, включая Японию и Южную Корею, уведомив о введении с 1 августа повышенных "зеркальных" тарифов. Кроме того, президент подписал исполнительный указ о сокращении субсидирования возобновляемой энергетики. Это вызвало распродажи акций производителей солнечных панелей и операторов ВИЭ-мощностей.

Ситуация с тарифами пока выглядит относительно благоприятной для ЕС - Трамп не направлял писем странам Евросоюза, и инвесторы рассчитывают, что Брюсселю и Вашингтону удастся договориться до истечения крайнего срока, отмечает аналитик.

На российском рынке акций усилилась нисходящая динамика, индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов. Давление на российские акции также оказало ужесточение риторики Трампа - накануне он вновь заявил о возможности усиления санкций против России и выразил недовольство отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. В ближайшее время также ожидается принятие 18-го санкционного пакета ЕС. Пробитие индексом МосБиржи уровня 2700 пунктов может стать сигналом для дальнейшего снижения в район апрельских минимумов - около 2663 пунктов, полагает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ откатился до минимумов с начала апреля по индексу МосБиржи после сообщений о готовности Трампа ужесточить санкции против РФ.

Акции "НоваБев Групп" (+2,2%) получили импульс к росту еще накануне, когда стало известно, что компания в I полугодии текущего года увеличила отгрузки алкогольной продукции на 5%. В то же время дочерняя "ВинЛаб", на которую приходится почти 50% выручки компании, нарастила объем продаж за аналогичный период на 22,7%. "Новабев" в среднесрочной перспективе планирует провести IPO "ВинЛаб". На данный момент известно, что чистая прибыль "Новабев" в I квартале 2025 года по РСБУ составила 166,3 млн руб. против 33,7 млн руб. годом ранее, при этом выручка достигла 255,33 млн руб. против 18,2 млн руб. годом ранее. Сильный рост финансовых результатов во многом был обеспечен дивидендами дочерних компаний. "Новабев" при этом несколько раз в год также платит дивиденды (в частности, полугодовые), что может поддерживать ее инвестиционный кейс, считает аналитик.

Рынок акций РФ не удержался выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Среди инвесторов растут страхи ужесточения американских санкций против РФ и эскалации украинского конфликта, что стало бы "медвежьим" сценарием для акций, способным увести на второй план ожидаемое смягчение монетарной политики ЦБ РФ, полагает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, падение рынка акций РФ стало следствием распродаж из-за очередного недовольства президента США Трампа ходом урегулирования украинского конфликта и его обещаний преподнести России "маленький сюрприз". В среду СМИ сообщают о наличии у США какой-то информации по применению на Украине химоружия, отметил эксперт.

В целом геополитика усилила нисходящее движение индекса МосБиржи, которое и без того должно было случиться после очень слабого выхода рынка из "сужающегося треугольника" вверх 25 июня, а также на дивидендных "гэпах". После отката индекса МосБиржи под отметку 2700 пунктов можно готовится к покупкам в районе 2650 пунктов, считает Антонов.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,1-1,4%) и США (индексы акций к 18:50 МСК прибавили 0,2-0,4%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Рост был отмечен впервые с января. В мае цены уменьшились на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали неизменность цен в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июне упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 3,3% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 33-й месяц подряд.

В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%.

Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.

Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены умеренно растут, фьючерс на Brent закрепляется выше $70 за баррель).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $70,39 за баррель (+0,4% и +0,8% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $68,61 за баррель (+0,4% и +0,6% во вторник).

Обе марки обновили максимумы с 23 июня на фоне новых атак на суда в Красном море и повышения прогнозов по ценам от Минэнерго США.

Накануне министерство энергетики США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. Также оно понизило прогноз добычи в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов, пишут СМИ. Операторы танкеров из-за рисков нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей.

Тем временем министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение увеличить квоты ОПЕК+ на добычу было принято с тем, чтобы "удовлетворять потребности рынка", добавив, что ускоренное наращивание квот не привело к дестабилизации.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 июля, уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 464 тыс. баррелей после уменьшения на 1,493 млн баррелей неделей ранее.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Волга" (-4,9%, до 0,0912 рубля; выплаты за 2024 года - 0,0074 рубля на акцию), также упали "префы" ПАО "Светофор Групп" (-9,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-8%), акции "Глобалтрак менеджмент" (-7,6%), "СПБ биржи" (-7,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,82 млрд рублей (из них 9,57 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,87 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа"). На сделки с бумагами "ИКС 5" пришлось 9,72 млрд рублей.