Northrop Grumman во II квартале увеличила чистую прибыль на 25%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская оборонная корпорация Northrop Grumman Corp. во втором квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на 25%, выручку - на 1%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,174 млрд, или $8,15 в расчете на акцию, против $940 млн, или $6,36 на акцию, годом ранее.

Выручка достигла $10,351 млрд против $10,218 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $6,94 на бумагу при выручке в $10,06 млрд. Респонденты LSEG оценивали выручку в $10,07 млрд.

Выручка подразделения оборонных систем Northrop Grumman в прошедшем квартале повысилась на 7% (до $1,99 млрд), ракетных систем - на 14% (до $3,16 млрд), авиационного подразделения - на 2% (до $3,1 млрд), а подразделения космических разработок - упала на 12% (до $2,65 млрд).

Объем заказов на конец июня составлял $89,7 млрд по сравнению с $91,5 млрд на конец 2024 года.

Компания пересмотрела прогноз на 2025 год и теперь ожидает, что прибыль будет находиться в диапазоне $25-25,4 на бумагу (ранее предполагалось $24,95-25,35), выручка - $42,05-42,25 млрд (против прежней оценки $42-42,5 млрд).

Northrop Grumman за минувший квартал вернула акционерам свыше $700 млн за счет выкупа своих акций и дивидендных выплат.