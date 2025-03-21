"Новошип" в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО в 21 раз

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2024 году снизило чистую прибыль по МСФО в 21 раз по сравнению с предшествующим годом - до 1,056 млрд рублей, сообщается в консолидированной отчетности компании.

Выручка уменьшилась в 1,9 раза и составила 22,662 млрд рублей, в том числе на основе тайм-чартерного эквивалента - в 1,94 раза, до 21,579 млрд рублей.

Эксплуатационные расходы пароходства в прошлом году выросли на 29,4%, до 10,738 млрд рублей. Прибыль от эксплуатации судов сократилась втрое - до 10,841 млрд рублей.

Операционный убыток предприятия составил 2,4 млрд рублей против 25,926 млрд рублей прибыли в 2023 году.

Краткосрочные обязательства компании увеличились с 65,712 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 66,119 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, долгосрочные - наоборот, снизились с 1,283 млрд рублей до 1,18 млрд рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, говорится на ее сайте.

Как сообщалось, в 2024 году "Новороссийское морское пароходство" сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,93 раза по сравнению с 2023 годом - до 6,34 млрд рублей. Выручка снизилась в 1,9 раза и составила 6,343 млрд рублей.