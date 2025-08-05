Поиск

В ЕК не видят в соглашении с США помеху диверсификации энергоисточников

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии не видят, каким образом обязательства Евросоюза по энергетическому разделу торгового соглашения с США могут нарушить планы диверсификации источников энергоресурсов ЕС.

"Обязательство закупать больше энергетических продуктов, делать больше инвестиций в энергетической области ничего не меняет в наших целях энергетической диверсификации", - сказал на брифинге пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл, отвечая на соответствующий вопрос.

"Цель устранить нашу зависимость от российских ископаемых энергоносителей не изменилась. Она остается важной всеобъемлющей целью, и это обязательство перед США никоим образом не препятствует нашей воле диверсифицировать наши энергетические источники", - добавил он.

В опубликованной 29 июля справке ЕК с объяснениями к политическому соглашению о торговле ЕС и США говорилось: "ЕС намерен закупить американский сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики с ожидаемым объемом поставок в $750 млрд (около 700 млрд евро) в течение следующих трех лет. Это будет способствовать замещению российского газа и нефти на рынке ЕС".

В дальнейшем в Еврокомиссии неоднократно объясняли, что обязательства на $750 млрд не предусматривают исключительно закупку энергоносителей. Они будут включать приобретение ядерных реакторов, технологий, а также инвестиции.

Евросоюз США Еврокомиссия Олоф Жилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Снижение цен на нефть усилилось, Brent опускалась ниже $68 за баррель

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6883 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });