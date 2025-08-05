В ЕК не видят в соглашении с США помеху диверсификации энергоисточников

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии не видят, каким образом обязательства Евросоюза по энергетическому разделу торгового соглашения с США могут нарушить планы диверсификации источников энергоресурсов ЕС.

"Обязательство закупать больше энергетических продуктов, делать больше инвестиций в энергетической области ничего не меняет в наших целях энергетической диверсификации", - сказал на брифинге пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл, отвечая на соответствующий вопрос.

"Цель устранить нашу зависимость от российских ископаемых энергоносителей не изменилась. Она остается важной всеобъемлющей целью, и это обязательство перед США никоим образом не препятствует нашей воле диверсифицировать наши энергетические источники", - добавил он.

В опубликованной 29 июля справке ЕК с объяснениями к политическому соглашению о торговле ЕС и США говорилось: "ЕС намерен закупить американский сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики с ожидаемым объемом поставок в $750 млрд (около 700 млрд евро) в течение следующих трех лет. Это будет способствовать замещению российского газа и нефти на рынке ЕС".

В дальнейшем в Еврокомиссии неоднократно объясняли, что обязательства на $750 млрд не предусматривают исключительно закупку энергоносителей. Они будут включать приобретение ядерных реакторов, технологий, а также инвестиции.