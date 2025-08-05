Поиск

Эксперты отметили уязвимость более 60% компаний РФ перед кибервзломом за одни сутки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Более 60% компаний РФ могут быть успешно "взломаны" киберпреступниками в течение одних суток, таковы результаты исследования "Недопустимое событие 2025. Цифровой краш-тест российского бизнеса", проведенного компанией "Кибериспытания" (входит в фонд "Сайберус").

Исследование подготовлено по результатам кибериспытаний 74 компаний из различных отраслей экономики, решивших принять участие в проекте, который длился три месяца. В организации кибератак на эти компании принимали участие 1,5 тыс. исследователей, которые получили вознаграждение из грантового фонда "Кибериспытаний" в размере до 1 млн рублей за успешную реализацию недопустимого события (должно приводить к остановке деятельности компании). Всего по результатам кибериспытаний "белым хакерам" было выплачено 40 млн рублей.

"Белые хакеры смогли реализовать недопустимое событие в 3 из 5 компаний, вышедших на кибериспытания, - говорится в сообщении компании. - Наиболее уязвимыми оказались отрасли: торговли - в 83% организаций удалось реализовать недопустимое событие, обрабатывающие производства - 80%, а также сфера информации и связи - 59%. Наиболее защищённой оказалась отрасль финансов и страхования: успешные взломы в контролируемой среде зафиксированы лишь в 25% компаний".

ЭкономикаРасходы на кибербезопасность планируют повысить свыше 80% российских авиакомпанийЧитать подробнее

При этом компания подчеркивает, что в большинстве случаев (67% атак) от исследователей не потребовалось высокой квалификации - недопустимые события были реализованы менее чем за сутки. Более того, самый быстрый "взлом" занял 34 минуты с момента публикации задания.

Большинство атак были совершены с использованием всего нескольких векторов атак: уязвимости (публичный Wi Fi, скомпрометированные пароли, забытые тестовые серверы и т.п.) и небезопасные конфигурации периметра (27 случаев), утечки данных и проблемы с паролями (20), уязвимости веб-приложений (19).

В сообщении отмечается также, что наибольший процент успешных атак (75%) отмечен в сегменте малого бизнеса, который часто не имеет собственных ИБ-специалистов, экономит на базовой защите. Это, по мнению исследователей, приводит к тому, что такие компании становятся самым слабым звеном в цепочках поставок - через них риски распространяются на более крупные компании. У последних процент "взлома" составил 67%.

"Во время проведения программы мы увидели, что запрос на кибербезопасность есть не только у специалистов отделов ИБ, но и у CEO, - сказала гендиректор "Кибериспытаний" и партнер "Сайберус" Наталья Воеводина, слова которой приводятся в сообщении. - Во многом это обусловлено тем, что оценка защищенности в формате кибериспытания понятна топ-менеджменту, так как итоговый результат выражен в понятной и близкой руководству метрике - в деньгах".

Кибериспытания являются альтернативой пентестам (тесты на проникновение), но в отличие от последних направлены не на единичный "пробив" киберзащиты заказчика и формирование соответствующих отчетов, а на реализацию недопустимого для заказчика события (например, кражи денег со счета компании - ИФ). При этом заказчик, по аналогии с программами багбаунти (поиск уязвимостей за вознаграждение), выплачивает вознаграждение только за выполнение такой задачи.

Ранее сооснователь "Сайберус" и компании Positive Technologies Юрий Максимов отмечал "Интерфаксу", что заказчиками услуг кибериспытаний в ближайшие год-два могут стать 4-5% российских стратегических компаний.

"Кибериспытания не будут массовым сервисом - это невозможно, - говорил Максимов. - Таким подходом будут пользоваться 4-5% крупных компаний с высокими требованиями к киберустойчивости".

При этом он прогнозировал, что в ближайшие годы рынок услуг кибериспытаний будет составлять миллиарды рублей.

В свою очередь директор по консалтингу Positive Technologies Юлия Воронова в 2024 году отмечала "Интерфаксу", что в ближайшие один-два года сотни российских компаний могут стать заказчиками услуги тестирования рисков взлома.

"В краткосрочной перспективе кибериспытания могут стать интересны сотням компаний-заказчиков, - говорила Воронова. - Впрочем, уже сейчас многие заказывают услугу в приватном режиме".

На тот момент Positive Technologies уже около 1,5 лет проводила кибериспытания на своей инфраструктуре. В них принимали участие около 1 тыс. специалистов.

Фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус" был организован в 2022 году при участии Максимова. "Сайберус" занимается инвестициями в компании в сфере кибербезопасности, созданием отдельных проектов для развития индустрии ИБ, а также формированием экспортного предложения в сфере кибербезопасности на глобальном рынке.

Positive Technologies Сайберус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Снижение цен на нефть усилилось, Brent опускалась ниже $68 за баррель

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6884 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });