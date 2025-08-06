Производитель электромобилей Lucid сократил квартальный чистый убыток

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. во втором квартале 2025 года сократил чистый убыток на 6,5%, его выручка не оправдала ожиданий экспертов.

В апреле-июне чистый убыток компании составил $739 млн, или 28 центов в расчете на акцию, против $790 млн, или 34 центов на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток уменьшился до 24 центов с 29 центов на бумагу.

Квартальная выручка выросла на 29% - до $259,4 млн с $200,6 млн годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали скорректированный убыток автопроизводителя на уровне 21 цента на бумагу при выручке в $280 млн, по данным LSEG.

За прошедший квартал Lucid поставила 3309 машины, на 38,2% больше, чем годом ранее.

Компания завершила квартал с ликвидностью в объеме $4,86 млрд, сообщается в отчетности.

Lucid пересмотрела прогноз производства на 2025 год и теперь планирует выпустить 18-20 тысяч электромобилей против ожидавшихся ранее 20 тысяч.

С начала 2025 года капитализация Lucid снизилась почти на 20% (до $7,4 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 8,3%.