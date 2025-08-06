Глава ФРБ Миннеаполиса прогнозирует скорое снижение ставки ФРС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе, вероятно, придется снизить базовую процентную ставку в ближайшее время, учитывая сигналы ослабления экономики США, заявил CNBC президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Экономика ослабляется, и это означает, что в ближайшее время будет уместным начать корректировку денежно-кредитной политики", - сказал он.

По его словам, существенная неопределенность в отношении последствий торговой политики США для экономики страны сохраняется, и до сих пор неясно, каким образом она скажется на инфляции.

"Как долго мы можем ждать, пока последствия пошлин не станут понятны? Вот что особенно беспокоит меня, - сказал Кашкари. - Лучше скорректировать политику сейчас и сделать паузу потом, или даже развернуть курс в дальнейшем, чем просто сидеть и ждать, когда будет какая-то ясность по пошлинам".

Он отметил, что считает целесообразным уменьшение ставки два раза по 25 базисных пунктов до конца текущего года. При этом, по его словам, смягчение политики может быть менее существенным в случае появления сигналов устойчивости инфляционного давления, вызванного пошлинами.

Федрезерв удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

Слова Кашкари говорят о растущей поддержке идеи смягчения политики ФРС на сентябрьском заседании. 4 августа президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что время для снижения ставки американским ЦБ приближается, учитывая усиливающиеся сигналы ослабления рынка труда при отсутствии признаков резкого ускорения инфляции из-за торговых пошлин.

На июльском заседании два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман - голосовали за уменьшение ставки на 25 б.п.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения в сентябре на 25 б.п. оценивается рынком в 91,4%, по данным FedWatch.