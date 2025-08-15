Поиск

Суд завершил конкурсное производство на "Евродоне"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в отношении ООО "Евродон" - некогда крупнейшего в России производителя мяса индейки (ранее принадлежало владельцу ГК "Евродон" Вадиму Ванееву), сообщается в материалах судебной картотеки.

"Завершить конкурсное производство в отношении должника - ООО "Евродон". Требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостаточности конкурсной массы, считаются погашенными", - сказано в материалах суда.

Решение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

Как сообщалось, суд установил общий размер субсидиарной ответственности Ванеева по обязательствам ООО "Евродон" в размере 39,286 млрд рублей.

С Ванеева по решению суда будет взыскано, в частности, 31,274 млрд рублей в пользу ООО "Ломан 2", в пользу УФНС по Ростовской области - 949,6 млн рублей, министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области - 73 млн рублей, ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" - 42,7 млн рублей, ООО "Центральная бумажная компания" - 38,876 млн рублей, ООО "ТарПром" - 38,409 млн рублей, ЗАО "Краснодарзооветснаб" - 7,9 млн рублей, ООО "Юг-ФудСервис" - 4,562 млн рублей, ООО "Управляющая компания "Управление-Р" - 2,758 млн рублей, в пользу ООО "Авигард" и ООО "Внедрение"- по 2,6 млн рублей, ООО "Кларити-ТехноЦентр" - 1,213 млн рублей.

Суд также определил способ удовлетворения части требований кредиторов к Ванееву на 6,845 млрд рублей - взыскание и последующая продажа. Остальная сумма будет взыскана с Ванеева в порядке п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". В августе 2025 года индивидуальный предприниматель Евгений Артюхов (Грозный, занимается торговлей, арендой и управлением недвижимым имуществом) стал победителем аукциона по продаже субсидиарной ответственности бизнесмена Ванеева по обязательствам ООО "Евродон". Цена продажи составила 2,2 млн рублей.

Ванеев в начале 2000-х фактически создал с нуля два лидировавших на рынке птицеводческих проекта, которые первыми в России начали производить продукцию из мяса индейки и утки в промышленных масштабах - ООО "Донстар" (производство утки) и ООО "Евродон" (производство индейки). Также он создал два бренда: "Индолина" (под ним продавалась продукция из мяса индейки) и "Утолина" (для продукции из утки).

В декабре 2016 года и весной 2017 года "Евродон" пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тысяч птиц, что нанесло компании ущерб в 160 млн рублей. В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года руководство предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу. Затем госкорпорация продала права требования в отношении задолженности Россельхозбанку, а тот - структурам "Дамате".

Параллельно процедура банкротства началась в "Донстаре". В 2020 году ООО "Новые утиные фермы" (структура ГК "Дамате") выкупило права требования по его обязательствам перед РСХБ, а затем перезапустило производство. При этом у "Новых утиных ферм" возник конфликт с Федеральной налоговой службой из-за имущественного комплекса "Донстара". Впоследствии его удалось урегулировать и заключить мировое соглашение. В 2024 году "Дамате" выиграла торги по приобретению производственно-технологического комплекса "Донстара", предложив за него 1,282 млрд рублей. Комплекс включает все мощности для производства мяса утки, инфраструктурные объекты, транспортные средства, земельные участки, оборудование и инвентарь.

В марте 2025 года суд привлек Ванеева к субсидиарной ответственности по обязательствам "Донстара" на 6,6 млрд рублей.

"Дамате" - крупнейший производитель мяса индейки в стране. Помимо этого, группа занимается производством баранины и утятины, молочным животноводством. Активы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет порядка 100 тысяч га в регионах присутствия.

