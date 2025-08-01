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Предприниматель из Грозного приобрел "субсидиарку" Ванеева по долгам "Евродона"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индивидуальный предприниматель Евгений Артюхов (Грозный, занимается торговлей, арендой и управлением недвижимым имуществом) стал победителем аукциона по продаже субсидиарной ответственности бизнесмена Вадима Ванеева по обязательствам ранее принадлежавшего ему ООО "Евродон" - некогда крупнейшего в России производителя мяса индейки.

Как сообщается в материалах Федресурса, цена продажи составила 2,2 млн рублей.

"Заинтересованность победителя торгов к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам отсутствует", - отмечается в сообщении.

Заявки на аукцион принимали с 26 июня по 28 июля. Одним лотом было выставлена субсидиарная ответственность Ванеева на 6,845 млрд рублей. Начальная цена продажи составила 155 тысяч рублей, шаг аукциона - 5%, задаток - 20% от начальной цены.

Согласно материалам судебной картотеки, суд определил способ удовлетворения части требований кредиторов к Ванееву на 6,845 млрд рублей - взыскание и последующая продажа. Остальная сумма будет взыскана с Ванеева в порядке п. 2 ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

При этом суд установил общий размер субсидиарной ответственности Ванеева по обязательствам ООО "Евродон" в размере 39,286 млрд рублей.

С Ванеева по решению суда будет взыскано, в частности, 31,274 млрд рублей в пользу ООО "Ломан 2", 2,6 млн рублей в пользу ООО "Авигард", 7,9 млн рублей в пользу ЗАО "Краснодарзооветснаб", 42,7 млн рублей в пользу ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад", 2,6 млн рублей в пользу ООО "Внедрение", 73 млн рублей в пользу министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области, 2,758 млн рублей - ООО "Управляющая компания "Управление-Р", 949,6 млн рублей в пользу УФНС по Ростовской области, 38,409 млн рублей - ООО "ТарПром", 4,562 млн рублей - ООО "Юг-ФудСервис", 1,213 млн рублей - ООО "Кларити-ТехноЦентр", 38,876 млн рублей в пользу ООО "Центральная бумажная компания".

Ванеев в начале 2000-х фактически создал с нуля два лидировавших на рынке птицеводческих проекта, которые первыми в России начали производить продукцию из мяса индейки и утки в промышленных масштабах - ООО "Донстар" (производство утки) и ООО "Евродон" (производство индейки). Также он создал два бренда: "Индолина" (под ним продавалась продукция из мяса индейки) и "Утолина" (для продукции из утки).

В декабре 2016 года и весной 2017 года "Евродон" пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тыс. птиц, что нанесло компании ущерб в 160 млн рублей. В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года руководство предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу. Затем госкорпорация продала права требования в отношении задолженности Россельхозбанку, а тот - структурам "Дамате".

Параллельно процедура банкротства началась в "Донстаре". В 2020 году ООО "Новые утиные фермы" (структура ГК "Дамате") выкупило права требования по его обязательствам перед РСХБ, а затем перезапустило производство. При этом у "Новых утиных ферм" возник конфликт с Федеральной налоговой службой из-за имущественного комплекса "Донстара". Впоследствии его удалось урегулировать и заключить мировое соглашение. В 2024 году "Дамате" выиграла торги по приобретению производственно-технологического комплекса "Донстара", предложив за него 1,282 млрд рублей. Комплекс включает все мощности для производства мяса утки, инфраструктурные объекты, транспортные средства, земельные участки, оборудование и инвентарь.

В марте 2025 года суд привлек Ванеева к субсидиарной ответственности по обязательствам "Донстара" на 6,6 млрд рублей.

"Дамате" является крупнейшим производителем мяса индейки в России. Помимо этого, группа занимается производством баранины и утятины, молочным животноводством. Активы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет порядка 100 тыс. га в регионах присутствия.

Грозный Краснодар РСХБ Федресурс Вадим Ванеев Донстар
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