Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Фото: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика подорожал во вторник до максимума за два месяца из-за опасений, что холодная погода в Бразилии может привести к сокращению поставок из крупнейшего производителя кофе в мире.

Цена декабрьских фьючерсов на арабику в ходе торгов в Нью-Йорке подскочила на 2,6%, до $3,45 за фунт.

Трейдеры все больше обеспокоены, что урожай кофе в Бразилии в этом году будет ниже, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий, сказал Майкл Макдугалл из McDougall Global View. "Беспокойство вызывает не только текущий сезон, но и то, что в 2026 году урожай может быть меньше обычного, так как заморозки уже вызывают раннее цветение", - добавил аналитик.

Совокупный урожай кофе сортов арабика и робуста в Бразилии в сезоне 2025/26 составит 63,9 млн мешков по 60 кг каждый, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году, согласно опросу Coffee Trading Academy.