Министр нефти Афганистана пригласил российский бизнес инвестировать в нефтегаз страны

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Афганистан приглашает российские компании инвестировать в нефтегазовый сектор страны, богатый значительными запасами углеводородов, сообщил министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри на Татарстанском нефтегазохимическом фйоруме.

"Двери Афганистана открыты для вас. Мы приглашаем, в частности представителей Татарстана, инвестировать в энергетику, особенно в нефтегазовый сектор. Правительство Афганистана гарантирует безопасность, прозрачность и долгосрочные возможности для вашего капитала. Мы хотим использовать богатый опыт Татарстана в области технологий и создать совместные проекты, от которых выиграют не только наши страны, но и весь регион", - сказал Бадри.

По словам министра, значительные запасы природных ресурсов, в том числе и УВС, сконцентрированы в Афганистане в бассейнах Амударей, Катаваза и Гильменд.

"Эти ресурсы могут не только удовлетворить потребности Афганистана, но и стать источником экспорта в соседние стране, обеспечивая энергетическую безопасность и региональное развитие", - подчеркнул Бадри.

Отдельно министр подчеркнул позицию Афганистана в своей внешней политике: "Мы не стремимся стать частью каких-либо политических блоков, а хотим шаг за шагом развивать региональные взаимосвязи, экономическое расширение взаимных интересов. Афганистан стремится стать транзитным центром, соединяющим Центральную и Южную Азию, а также Ближний и Дальний Восток".