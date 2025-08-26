Поиск

Министр нефти Афганистана пригласил российский бизнес инвестировать в нефтегаз страны

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Афганистан приглашает российские компании инвестировать в нефтегазовый сектор страны, богатый значительными запасами углеводородов, сообщил министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри на Татарстанском нефтегазохимическом фйоруме.

"Двери Афганистана открыты для вас. Мы приглашаем, в частности представителей Татарстана, инвестировать в энергетику, особенно в нефтегазовый сектор. Правительство Афганистана гарантирует безопасность, прозрачность и долгосрочные возможности для вашего капитала. Мы хотим использовать богатый опыт Татарстана в области технологий и создать совместные проекты, от которых выиграют не только наши страны, но и весь регион", - сказал Бадри.

По словам министра, значительные запасы природных ресурсов, в том числе и УВС, сконцентрированы в Афганистане в бассейнах Амударей, Катаваза и Гильменд.

"Эти ресурсы могут не только удовлетворить потребности Афганистана, но и стать источником экспорта в соседние стране, обеспечивая энергетическую безопасность и региональное развитие", - подчеркнул Бадри.

Отдельно министр подчеркнул позицию Афганистана в своей внешней политике: "Мы не стремимся стать частью каких-либо политических блоков, а хотим шаг за шагом развивать региональные взаимосвязи, экономическое расширение взаимных интересов. Афганистан стремится стать транзитным центром, соединяющим Центральную и Южную Азию, а также Ближний и Дальний Восток".

Афганистан Татарстан Амударей Гильменд Хедаятулла Бадри
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Суд отложил рассмотрение иска "Красное и белое" к властям Вологодской области

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });