Золотодобытчик Newmont планирует сокращение рабочих мест

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont Corp. готовит план снижения издержек, который может привести к масштабным сокращениям рабочих мест, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Издержки Newmont выросли после закрытия сделки по покупке Newcrest Mining в 2023 году, в результате которой количество принадлежащих компании рудников увеличилось до 20. Производственные затраты Newmont в расчете на унцию - ключевой показатель для золотодобытчиков - ранее в текущем году достигли рекордного максимума, что ограничивает ее прибыли, несмотря на рекордные цены на золото.

Компания сообщила менеджерам, что хотела бы приблизиться по этому показателю к конкурентам с более низкими издержками, сказали источники. По их словам, это потребует сокращения затрат примерно на 20%.

Для выполнения этой цели компании придется сократить тысячи сотрудников, говорят источники. Штат Newmont на конец декабря насчитывал порядка 22 тыс. человек.

Компания уже начала информировать персонал о предстоящих сокращениях. В последние недели проводились совещания между руководителями компании и менеджерами подразделений по вопросу сокращения рабочих мест и других мер снижения затрат, включая возможное уменьшение долгосрочных бонусов.