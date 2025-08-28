Поиск

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2025 года составил 3,4% ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждаются итоги исполнения бюджета в январе-июне.

Это вдвое больше, чем предварительная оценка Минфина за полугодие и плановый дефицит на весь год (оба показателя - 1,7% ВВП).

Такой дефицит за полугодие связан, в частности, с фактором переноса доходов, пояснил Мишустин.

По словам главы правительства, доходы бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года и прогнозные значения. На долю ненефтегазовых доходов пришлось уже около 73% - расширяется роль тех секторов, где добавленная стоимость выше, чем при добыче сырья.

Расходы были увеличены на 1,4 трлн рублей, сообщил он, отметив, что показатель исполнения бюджета - самый высокий за последние пять лет. "Больше ресурсов было выделено на развитие значимых в нашей стране для граждан направлений - образование, культуру, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, а также на поддержку промышленности, инноваций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства", - отметил Мишустин.

Согласно опубликованной в июле Минфином предварительной оценке, в первом полугодии 2025 года дефицит бюджета составил 3,694 трлн рублей, или 1,7% ВВП, при запланированных законом о бюджете с учетом принятых весенними поправками дефиците на 2025 год 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Доходы бюджета в январе-июне оценивались Минфином в 17,585 трлн рублей (рост к аналогичному показателю 2024 года на 2,8%), расходы - 21,278 трлн рублей (рост на 20,2%).

Министерство связывало текущий уровень дефицита бюджета главным образом с опережающим финансированием расходов в январе, а также со снижением поступлений нефтегазовых доходов.

Сообщалось, что ненефтегазовые доходы в январе-июне составили 12,85 трлн рублей (рост на 12,7% год к году), нефтегазовые доходы - 4,735 трлн рублей (сокращение на 16,9% преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть).

По опубликованным в августе Федеральным казначейством данным, дефицит федерального бюджета в январе-июне составил 4 трлн 443,6 млрд рублей при доходах 16 трлн 537,3 млрд рублей, расходах - 20 трлн 980,9 млрд рублей.

Хроника 03 июня 2024 года – 28 августа 2025 годаБюджет РФ
Михаил Мишустин Минфин РФ
