ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

В частности, предлагается продлить беспошлинный режим для лобстеров

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выдвинула два предложения, которые, по ее оценке, открывают путь к реализации совместной декларации ЕС-США от 21 августа 2025 года о трансатлантической торговле и инвестициях.

"Эти предложения являются первыми шагами на пути к реализации и предусматривают снижение пошлин США для жизненно важного автомобильного сектора ЕС ретроактивным порядком с 1 августа. Эти шаги способствуют восстановлению стабильности и предсказуемости в торговых и инвестиционных отношениях между ЕС и США на благо бизнеса, работников и граждан по обе стороны Атлантики", - говорится в коммюнике ЕК.

В первом предложении речь идет "об отмене таможенных пошлин на промышленные товары США и предоставлении преференциального доступа на рынок для ряда американских морепродуктов и нечувствительных (для рынка ЕС - ИФ) сельскохозяйственных товаров".

Второе предложение предполагает "продление беспошлинного режима для лобстеров, включая теперь переработанных лобстеров".

"Комиссия продолжит взаимодействовать с США в целях снижения пошлин, в том числе в контексте переговоров по будущему соглашению между ЕС и США о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", - заявили в ЕК.

Теперь Совету ЕС и Европейскому парламенту необходимо одобрить оба предложения в рамках принятой законодательной процедуры, прежде чем снижение европейских тарифов вступит в силу.

В ЕК ожидают, что в соответствии с разделом 3 совместной декларации сторон Соединенные Штаты введут согласованный 15-процентный потолок пошлин США на автомобили и автозапчасти из ЕС. Ожидается, что снижение пошлин с 27,5% до 15% вступит в силу ретроактивно с 1 августа 2025 года.

В Брюсселе также напомнили, что США обязались установить нулевые или близкие к нулевым пошлины на некоторые категории товаров, к которым с 1 сентября будет применяться только таможенный тариф наибольшего благоприятствования (недоступные природные ресурсы, включая пробку, все самолеты и их части, дженерики фармацевтических препаратов и их ингредиенты, а также химические прекурсоры).

"Обе стороны договорились работать над расширением этого списка", - отмечается в сообщении.