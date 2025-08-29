ТАНТК в I полугодии получил 2,5 млрд рублей убытка по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева" (ТАНТК, входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по МСФО в размере 2,485 млрд рублей против чистой прибыли в сумме 324 млн рублей в первом полугодии 2024 года, сообщается в отчете компании.

Выручка снизилась на 8%, до 7 млрд рублей.

Коммерческие расходы предприятия сократились в 2,1 раза, до 87 млн рублей, управленческие - выросли на 4,3%, до 559 млн рублей.

Компания получила 370 млн рублей убытка от операционной деятельности против 1 млрд рублей прибыли в январе-июне 2024 года. Убыток до налогообложения составил 2,988 млрд рублей против прибыли в 377 млн рублей годом ранее.

Активы ТАНТК снизились с 40,7 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 31,7 млрд рублей на 30 июня 2025 года. Долгосрочные обязательства выросли с 8,608 млрд рублей до 14,166 млрд рублей, краткосрочные - сократились с 26,967 млрд рублей до 13,392 млрд рублей.

ТАНТК в январе-июне 2025 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,778 млрд рублей против чистой прибыли в 166 млн рублей в I полугодии 2024 года. Выручка снизилась в 3,1 раза, до 1,552 млрд рублей.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева основан в 1934 году. Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.