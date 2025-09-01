Погрузка на сети РЖД в августе снизилась на 5,4%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2025 г., по оперативной информации, составила 92,2 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за август 2025 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и составил 202,4 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 4% и составил 251,5 млрд т-км.

Погрузка за январь-август 2025 г., по оперативным данным, составила 738,8 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за 8 месяцев железными дорогами было погружено: каменного угля - 213,8 млн тонн (-3,6% к январю - августу 2024 г.), кокса - 6,7 млн тонн (-16,1%), нефти и нефтепродуктов - 132,1 млн тонн (-4,9%), руды железной и марганцевой - 71,5 млн тонн (-1,5%), черных металлов - 34,7 млн тонн (-17,3%), лома черных металлов - 5 млн тонн (-35,6%), химических и минеральных удобрений - 46,9 млн тонн (+4%), цемента - 14 млн тонн (-13,6%), лесных грузов - 17,1 млн тонн (-4,6%), зерна - 14 млн тонн (-30,7%), строительных грузов - 66 млн тонн (-15%), руды цветной и серного сырья - 11,6 млн тонн (+4,9%), химикатов и соды - 13,5 млн тонн (-3,7%), промышленного сырья и формовочных материалов - 18,1 млн тонн (-18%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 73,5 млн тонн (-7,8%).

Грузооборот с начала 2025 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составил 1651,2 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,6% и составил 2047,4 млрд т-км.

"Динамика погрузки по-прежнему подвержена влиянию внешних конъюнктурных факторов и отражает временные структурные изменения, происходящие в экономике страны", - отмечают РЖД.

Отправка строительных грузов по сети РЖД по итогам 8 месяцев снизилась на 15%, черных металлов - на 17,3%, каменного угля - на 3,6%. В связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-4,9%). Отрицательная динамика погрузки зерновых грузов (-30,7%) связана с низким урожаем прошлого года и квотированием экспорта зерна.

При этом, по сообщению РЖД, фиксируется рост экспорта на наиболее востребованном восточном направлении - на 5,1%, до 107,7 млн тонн в январе - августе. Опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+6,6%, до 29,8 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), черных металлов (+3,4%), железной руды (+13,5%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+10%). Также на восток увеличен экспорт каменного угля (+4,6%).