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Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 9,2%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июне 2025 года составила 89,3 млн тонн, что на 9,2% меньше, чем в июне 2024 года, сообщила компания.

Грузооборот за июнь 2025 года снизился в годовом исчислении на 2,1% и составил 200,4 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,8% и составил 248 млрд т-км.

Погрузка за январь-июнь 2025 года составила 554,5 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В I полугодии 2025 г. железными дорогами было погружено: каменного угля - 163,1 млн тонн (-3,6% к январю-июню 2024 года), кокса - 5,1 млн тонн (-14,5%), нефти и нефтепродуктов - 99,1 млн тонн (-5%), руды железной и марганцевой - 53,8 млн тонн (-0,9%), черных металлов - 26,7 млн тонн (-17,2%), лома черных металлов - 3,8 млн тонн (-32,2%), химических и минеральных удобрений - 35,5 млн тонн (+4,8%), цемента - 9,8 млн тонн (-15,2%), лесных грузов - 13,3 млн тонн (-4,5%), зерна - 10,1 млн тонн (-36,4%), строительных грузов - 46,5 млн тонн (-19,5%), руды цветной и серного сырья - 8,5 млн тонн (+2,9%), химикатов и соды - 10,3 млн тонн (-3,2%), промышленного сырья и формовочных материалов - 13,5 млн тонн (-19,1%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 55,3 млн тонн (-7,8%).

Грузооборот с начала 2025 года снизился в годовом измерении на 1% и составил 1 трлн 249,9 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,8%, до 1549 млрд т-км.

По данным РЖД, на фоне благоприятной конъюнктуры рынка в январе-июне выросла погрузка удобрений на 4,8% к I полугодию 2024 года, прежде всего на экспорт (+27,9%).

Отправка грузов по самому востребованному восточному направлению увеличилась на 2,6%. "При этом обеспечен рост перевозок как угля (+2,3%), так и неугольных грузов (+3,5%), в том числе удобрений (+75,3%), черных металлов (+1,2%), железной руды (+14,3%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+7,9%)", - сообщает холдинг.

РЖД отмечают, что из-за сжатия спроса на внутреннем рынке в целом по сети РЖД снизилась погрузка строительных грузов (-19,7%), чёрных металлов (-25,8%) и металлолома (-31,8%). В связи с ремонтами на ряде НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-5%).

В экспорте отрицательная динамика вызвана снижением предъявления зерновых грузов (-57,1%) из-за сокращения валового сбора, а также каменного угля (-2,5%) из-за продолжающегося снижения мировых котировок, поясняет компания.

"Значительные потери в объемах связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозку. За I полугодие в направлении портов Северо-Запада грузоотправители отказались от погрузки 5,4 млн тонн угля, в направлении портов Юга - 2,1 млн т. По этой же причине на 0,82 млн тонн недовыполнены параметры соглашения по вывозу угля из Кузбасса на восток. При этом из-за позднего отказа грузоотправителей от запланированной перевозки по лимитирующим направлениям существенно сокращаются возможности использовать зарезервированную таким образом мощность для отправки других грузов", - подчеркивают в РЖД.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, среднесуточный план погрузки на июнь составлял 3 млн 67 тыс. тонн, что соответствует 92 млн тонн за месяц, среднесуточный план погрузки на июль - 2,97 млн тонн.

РЖД Кузбасс Северо-Запад
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