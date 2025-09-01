Поиск

"Уральские авиалинии" сокращают перевозки на фоне сложностей с Airbus А320neo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в первом полугодии этого года сократила пассажиропоток на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого, до 3,9 млн человек: одной из причин этого названы сложности с поддержанием летной годности самолетов Airbus А320neo.

"Негативные факторы, влияющие на деятельность авиационной отрасли в целом и на "Уральские авиалинии", в частности, а также трудности, возникшие у компании с поддержанием летной годности самолетов нового поколения Airbus neo, состоящих в парке авиакомпании, привели к снижению операционных показателей", - сказано в отчете компании за 6 месяцев года.

Кроме того, среди негативных факторов называются международная геополитическая обстановка, санкционные ограничения, введение режима временного ограничения полетов в ряде российских аэропортов, изменение цен на авиатопливо, аэропортовые услуги, техническое обслуживание воздушных судов, доходы населения и другие. На внутренних линиях трафик "Уральских авиалиний" сократился на 16%, в страны СНГ и обратно - на 6%. В зарубежные страны за пределами СНГ, напротив, зафиксирован рост - на 47%.

В марте гендиректор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов говорил журналистам, что в 2025 году компания рассчитывает сохранить объем пассажиропотока на уровне прошлого года - то есть перевезти около 9,5 млн человек. Рост показателя не ожидается в виду отсутствия поставок новых самолетов, пояснял он.

Согласно сайту авиакомпании, в ее парке 51 среднемагистральный самолет семейства A320 ceo/neo, в том числе 11 neo (три A320neo и восемь А321neo), все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга. По 18 лайнерам в конце 2023 года были совершенны сделки страхового урегулирования с иностранными лизингодателями, что позволило "очистить" их от двойной регистрации и использовать на зарубежных рейсах.

По данным Росавиации, самолеты семейства A320neo, кроме "Уральских авиалиний", есть у авиакомпаний S7, "Аэрофлот", Smartavia, Nordwind, "Северо-Запад". Сообщалось, что после введения антироссийских санкций 2022 года проблемы в эксплуатации neo испытывает S7. Ее лайнеры оснащены двигателями GTF американской Pratt & Whitney, с трудностями в обслуживании которых столкнулись все эксплуатанты в мире. Значительная часть парка neo S7 была поставлена "на бетон", а программа полетов сокращена. По итогам 2024 года пассажиропоток компании упал почти на 19%, до 12,9 млн человек.

По данным газеты "Коммерсантъ", neo других российских эксплуатантов оснащены французскими Leap (от CFM). Их, как и GTF, критиковали за "детские болезни" и нерешенные проблемы, при этом ситуация с Leap считается менее критичной: межремонтный период у них в среднем 2-2,5 года, а GTF при интенсивной эксплуатации требует капремонта каждые полтора года.

