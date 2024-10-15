"Уральские авиалинии" исключили из своего авиапарка севший на поле самолет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Росавиация аннулировала сертификат летной годности самолета Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", который в прошлом году приземлился на пшеничное поле и сейчас разбирается на запчасти, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Лайнер исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта в соответствии с процедурой Федеральных авиационных правил, сертификат летной годности аннулирован", - говорится в сообщении.

На текущий момент воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 51 авиалайнера Airbus: 22 - А320, 14 - А321, четырех - А319, трех - A320neo, восьми - A321neo.

Разбор самолета на запчасти на пшеничном поле продолжается.

Демонтированы элементы пассажирского салона и кабины пилотов, радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха, большая часть механизации крыла. Сняты оба двигателя.

Все компоненты отправляются в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели в пути и в скором времени прибудут в Екатеринбург.

Как сообщалось, демонтаж деталей и агрегатов самолета начался в сентябре этого года.

Детали воздушного судна прошли тестирование. Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению. Элементы, которые оказались повреждены, будут отремонтированы либо утилизированы.

Работы по разбору авиакомпания планирует завершить к декабрю 2024.

Ранее Сергей Скуратов, являвшийся тогда гендиректором авиакомпании, сообщал "Интерфаксу", что самолет был застрахован. "Нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право его разделки и использования запасных частей. Поэтому часть страховки мы оставляем страховщикам как плату за эти запчасти", - говорил он.

Самолет A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, не смог сесть в пункте назначения. У лайнера произошел отказ одной из гидросистем, пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива увеличился, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Авиакомпания рассматривала разные варианты, что делать с самолетом, в том числе вариант его перегона, но тогда нужно было бы стоить временную взлетную полосу.