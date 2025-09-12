"Ростелеком" купил 51% разработчика цифровых решений для ритейла АСТОР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" приобрело контроль в разработчике комплексных решений для автоматизации предприятий ритейла АСТОР, сообщил оператор.

По данным ЕГРЮЛ, венчурный фонд "Ростелекома" - "КоммИТ Кэпитал" - 11 сентября стал владельцем 51% ООО "АСТОР ТЕХ". Гендиректор "АСТОР ТЕХ" Дмитрий Галактионов сохранил 18% компании, еще 17% - у Александра Бубнова, 14% - Семена Урбаха.

Сумма сделки не называется.

С помощью решений АСТОР "Ростелеком" обеспечит полный цикл цифровизации российского ритейла, считают в ПАО.

"Партнерство с АСТОР является последовательным и логичным шагом по реализации нашей стратегии. Мы ставим перед собой цель расширения портфеля востребованных высокотехнологичных цифровых решений для клиентов в ключевых отраслях российской экономики. Мы уверены, что объединение усилий и технологий "Ростелекома" и компании АСТОР укрепит наши позиции в качестве надежного провайдера цифровых сервисов для ритейла, а также позволит предложить рынку полностью импортозамещенные, интегрированные решения, сочетающие инновации и лучшие мировые практики в автоматизации бизнес-процессов, повышении эффективности и увеличении продаж наших клиентов", - прокомментировал директор кластера по развитию цифрового бизнеса "X.Технологии" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Рейдман.

АСТОР - российский разработчик ERP и других комплексных систем с применением ИИ для автоматизации управления ритейл-бизнесом, ориентированный на средний и крупный B2B-сектор, имеет интеграции с ключевыми ГИС для ритейла.

Цифровая экосистема АСТОР Retail Suite.Global представляет собой комплекс интегрированных ИТ-решений, охватывающих широкий спектр задач, стоящих перед современными розничными компаниями. Решения экосистемы позволяют обеспечить как базовое управление продажами и омниканальные процессы, так и полную end-to-end автоматизацию розничных бизнес-функций с применением технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. С 2000 года команда АСТОР реализовала более 750 проектов, в том числе для крупнейших ритейлеров России и СНГ.

ООО "АСТОР ТЕХ" зарегистрировано в мае 2008 года, уставный капитал - 29,1 тысячи рублей. По итогам 2024 года выручка компании составила 506,8 млн рублей, сократившись на 20,9%. Чистая прибыль упала в 9,5 раза - до 34,3 млн рублей.