Поиск

Скидки на нефть Urals в апреле сужаются на всех направлениях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals с начала апреля снижаются на всех направлениях, а премии в Китае растут, скидка по нефти ESPO чуть повышается, свидетельствуют данные агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, с начала апреля цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) постепенно снижалась и в пятницу составляла $67,76 за баррель по сравнению с $72,5 за баррель по итогам марта.

Однако дисконты к этому бенчмарку на российскую нефть снижаются. Так, в порту Приморска дисконты с начала апреля составляют $15 за баррель, в то время как по итогам марта они были $15,37 за баррель, скидка к нефти Urals в порту Новороссийска снизилась более чем на $1 за баррель - с $14,3/барр. по итогам марта до $13 за баррель по итогам первой неполной недели апреля.

По данным Argus, дисконты российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) снизились на $0,3 за баррель - до $2,45 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемого из порта Козьмино на востоке страны) к сорту Dubai в апреле чуть растет, с $7,5 за баррель по итогам марта до $7,85 за баррель в начале апреля.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) выросла с $1,5 за баррель по итогам марта до $1,8 за баррель в начале апреля.

Argus Urals WTI Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по флагманским вкладам на 1 п.п.

Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по флагманским вкладам на 1 п.п.

Продажи чипов в мире в феврале выросли на 17,1% год к году

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Цены на нефть теряют порядка 3%, Brent торгуется у $63,7 за баррель

Цены на нефть теряют порядка 3%, Brent торгуется у $63,7 за баррель

Объем банковских кредитов на проекты технологического суверенитета превысил 550 млрд рублей

Объем банковских кредитов на проекты технологического суверенитета превысил 550 млрд рублей
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне64 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6142 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });