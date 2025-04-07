Скидки на нефть Urals в апреле сужаются на всех направлениях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals с начала апреля снижаются на всех направлениях, а премии в Китае растут, скидка по нефти ESPO чуть повышается, свидетельствуют данные агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, с начала апреля цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) постепенно снижалась и в пятницу составляла $67,76 за баррель по сравнению с $72,5 за баррель по итогам марта.

Однако дисконты к этому бенчмарку на российскую нефть снижаются. Так, в порту Приморска дисконты с начала апреля составляют $15 за баррель, в то время как по итогам марта они были $15,37 за баррель, скидка к нефти Urals в порту Новороссийска снизилась более чем на $1 за баррель - с $14,3/барр. по итогам марта до $13 за баррель по итогам первой неполной недели апреля.

По данным Argus, дисконты российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) снизились на $0,3 за баррель - до $2,45 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемого из порта Козьмино на востоке страны) к сорту Dubai в апреле чуть растет, с $7,5 за баррель по итогам марта до $7,85 за баррель в начале апреля.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) выросла с $1,5 за баррель по итогам марта до $1,8 за баррель в начале апреля.