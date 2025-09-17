Павел Дуров в октябре приедет в Казахстан на форум Digital Bridge-2025

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане 2 октября в рамках форума Digital Bridge-2025 состоится открытие международного центра искусственного интеллекта, на которое приглашены ведущие мировые эксперты в области технологий, на пленарном заседании, как ожидается, выступит основатель Telegram Павел Дуров.

Об этом в соцсети сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

По его данным, в тот день пройдет пленарное заседание с выступлениями ведущих мировых экспертов и лидеров в технологиях, таких как основатель и CEO Telegram Павел Дуров, государственный министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы Омар Султан Аль-Олама, основатель и генеральный директор Sinovation Ventures Кай-Фу Ли, профессор Стэнфорда Илья Стребулаев, научный сотрудник Стэнфорда, директор по исследованиям в Google Питер Норвиг. Модератором выступит президент Solana Foundation Лили Лю.

В этот же день состоится Generative Nation Pitch - республиканская питч-сессия лучших AI-проектов. Финалисты будут соревноваться в четырех категориях: школьники (12-18 лет), студенты колледжей и вузов, стартап-команды с готовым MVP и исследовательские проекты, отметил министр.

Финалисты представят свои разработки перед международными экспертами, инвесторами и представителями государства, демонстрируя потенциал Казахстана в построении общества Generative Nation.