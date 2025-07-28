В Париже вновь допросили Павла Дурова

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Французские следователи провели еще один допрос основателя Telegram Павла Дурова, который является фигурантом дела о распространении через мессенджер незаконного контента, сообщает в понедельник газета Le Figaro со ссылкой на источники.

"По данным источников, знакомых с ситуацией, следователи, которые расследуют дело о возможной причастности Telegram к преступным действиям, допрашивают в понедельник основателя мессенджера Павла Дурова", - пишет газета.

Согласно Le Figaro, Дуров прибыл на допрос к следователям в Париже к 10:00 по местному времени (11:00 по московскому) в сопровождении четырех адвокатов. Информации о том, завершился ли допрос, СМИ не приводят.

Газета отмечает, что это третий допрос Дурова с августа 2024 года, когда во Франции ему предъявили обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента.

Позже его освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора и обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему было запрещено покидать французскую территорию.

Дуров обещал улучшить регулярный мониторинг соблюдения пользователями правил Telegram.